Розгорніть Heimdall встановленням в один клік.
Елегантна панель застосунків для централізованого доступу до всіх ваших вебсервісів та самостійно розміщених застосунків.
Виберіть тариф VPS для Heimdall
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Heimdall
Heimdall – це спеціально розроблена панель застосунків, яка замінює захаращені закладки браузера чистим, наочним інтерфейсом для доступу до всіх ваших вебзастосунків і сервісів. Вона підтримує розширені інтеграції з популярними самохостинговими інструментами, такими як Sonarr, Radarr і SABnzbd, відображаючи статистику в реальному часі безпосередньо на плитках панелі, щоб ви могли з першого погляду відстежувати стан сервісів.
Самостійне розміщення Heimdall на власному VPS надає вам постійну, завжди доступну стартову сторінку, доступну з будь-якого пристрою, без зовнішніх залежностей і з повним контролем над макетом панелі, темами та API-інтеграціями.
Ключові характеристики Heimdall
Статистика сервісу наживо
Покращені інтеграції з Sonarr, Radarr, NZBGet та іншими відображають статистику в реальному часі безпосередньо на плитках дашборда.
Вбудований пошук
Інтегрована панель пошуку підтримує Google, Bing та DuckDuckGo, що робить Heimdall потужною стартовою сторінкою браузера.
Автоматичне виявлення іконок
Автоматично заповнює іконки та кольори для розпізнаних програм Foundation, зменшуючи зусилля з ручного налаштування.
Підтримка кількох користувачів
Кожен користувач отримує власну конфігурацію панелі керування, придатну для спільних домашніх лабораторій та командних середовищ.
Фільтрація за тегами
Організовуйте великі колекції застосунків за допомогою тегів для швидкої фільтрації та навігації за категоріями послуг.
Чому варто запускати Heimdall у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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