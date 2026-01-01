Heimdall – це спеціально розроблена панель застосунків, яка замінює захаращені закладки браузера чистим, наочним інтерфейсом для доступу до всіх ваших вебзастосунків і сервісів. Вона підтримує розширені інтеграції з популярними самохостинговими інструментами, такими як Sonarr, Radarr і SABnzbd, відображаючи статистику в реальному часі безпосередньо на плитках панелі, щоб ви могли з першого погляду відстежувати стан сервісів.

Самостійне розміщення Heimdall на власному VPS надає вам постійну, завжди доступну стартову сторінку, доступну з будь-якого пристрою, без зовнішніх залежностей і з повним контролем над макетом панелі, темами та API-інтеграціями.