NZBHydra2 — це метапошукова система Usenet, яка дозволяє запитувати десятки індексаторів — як провайдерів Newznab, специфічних для Usenet, так і торент-індексаторів Torznab — з єдиного уніфікованого веб-інтерфейсу та через єдиний API, сумісний з Newznab. Вона дедуплікує результати від різних провайдерів, застосовує ваші налаштування якості та категорій, кешує пошукові запити і надає все це через кінцеву точку, до якої Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та інші інструменти автоматизації можуть звертатися безпосередньо.

Самостійне розміщення NZBHydra2 на VPS надає вашому стеку Arr єдиний, швидкий, контрольований власником агрегатор замість того, щоб направляти кожен завантажувач на кожен індексатор окремо — це забезпечує простішу конфігурацію, менше викликів API на провайдера та централізовану статистику щодо того, які індексатори дійсно працюють.