Розгорніть NZBHydra2 в один клік.
Метапошукова система Usenet, яка об'єднує десятки індексаторів за єдиною уніфікованою кінцевою точкою API Newznab.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NZBHydra2
NZBHydra2 — це метапошукова система Usenet, яка дозволяє запитувати десятки індексаторів — як провайдерів Newznab, специфічних для Usenet, так і торент-індексаторів Torznab — з єдиного уніфікованого веб-інтерфейсу та через єдиний API, сумісний з Newznab. Вона дедуплікує результати від різних провайдерів, застосовує ваші налаштування якості та категорій, кешує пошукові запити і надає все це через кінцеву точку, до якої Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та інші інструменти автоматизації можуть звертатися безпосередньо.
Самостійне розміщення NZBHydra2 на VPS надає вашому стеку Arr єдиний, швидкий, контрольований власником агрегатор замість того, щоб направляти кожен завантажувач на кожен індексатор окремо — це забезпечує простішу конфігурацію, менше викликів API на провайдера та централізовану статистику щодо того, які індексатори дійсно працюють.
Ключові характеристики NZBHydra2
Уніфікована кінцева точка Newznab
Об'єднує десятки індексаторів за єдиним API Newznab та Torznab, щоб Sonarr, Radarr та Lidarr потребували лише одного запису замість багатьох.
Міжпровайдерна дедуплікація
Розпізнає дублікати релізів серед індексаторів, ранжує їх за вашими правилами пріоритету та відображає лише найкращий результат для кожної групи релізів.
Кешування пошуку та статистика
Кешує нещодавні пошукові запити та відстежує показник влучань для кожного індексатора, час відповіді та кількість завантажень, щоб ви могли бачити, які провайдери є найефективнішими.
Гнучка фільтрація результатів
Фільтри якості, мови, віку та розміру для кожної категорії відсіюють низькоякісні релізи з вашого конвеєра автоматизації Arr.
Багатокористувацькі акаунти
Додаткові облікові записи для кожного користувача з дозволами на основі ролей дозволяють кільком членам домогосподарства ділитися одним агрегатором без перетину видимості.
Чому варто запускати NZBHydra2 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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