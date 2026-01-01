Знижка до 68% на NZBHydra2

Розгорніть NZBHydra2 в один клік.

Метапошукова система Usenet, яка об'єднує десятки індексаторів за єдиною уніфікованою кінцевою точкою API Newznab.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть NZBHydra2 в один клік.

Виберіть тариф VPS для NZBHydra2

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою NZBHydra2

NZBHydra2 — це метапошукова система Usenet, яка дозволяє запитувати десятки індексаторів — як провайдерів Newznab, специфічних для Usenet, так і торент-індексаторів Torznab — з єдиного уніфікованого веб-інтерфейсу та через єдиний API, сумісний з Newznab. Вона дедуплікує результати від різних провайдерів, застосовує ваші налаштування якості та категорій, кешує пошукові запити і надає все це через кінцеву точку, до якої Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та інші інструменти автоматизації можуть звертатися безпосередньо.

Самостійне розміщення NZBHydra2 на VPS надає вашому стеку Arr єдиний, швидкий, контрольований власником агрегатор замість того, щоб направляти кожен завантажувач на кожен індексатор окремо — це забезпечує простішу конфігурацію, менше викликів API на провайдера та централізовану статистику щодо того, які індексатори дійсно працюють.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики NZBHydra2

Уніфікована кінцева точка Newznab

Об'єднує десятки індексаторів за єдиним API Newznab та Torznab, щоб Sonarr, Radarr та Lidarr потребували лише одного запису замість багатьох.

Міжпровайдерна дедуплікація

Розпізнає дублікати релізів серед індексаторів, ранжує їх за вашими правилами пріоритету та відображає лише найкращий результат для кожної групи релізів.

Кешування пошуку та статистика

Кешує нещодавні пошукові запити та відстежує показник влучань для кожного індексатора, час відповіді та кількість завантажень, щоб ви могли бачити, які провайдери є найефективнішими.

Гнучка фільтрація результатів

Фільтри якості, мови, віку та розміру для кожної категорії відсіюють низькоякісні релізи з вашого конвеєра автоматизації Arr.

Багатокористувацькі акаунти

Додаткові облікові записи для кожного користувача з дозволами на основі ролей дозволяють кільком членам домогосподарства ділитися одним агрегатором без перетину видимості.

Чому варто запускати NZBHydra2 у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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