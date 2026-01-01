Розгорніть SkySend в один клік.
Наскрізно зашифрований, самостійно розміщуваний обмін файлами та нотатками з архітектурою сервера з нульовим розголошенням.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SkySend
SkySend – це мінімалістичний сервіс для самостійного розміщення, призначений для обміну файлами та нотатками із наскрізним шифруванням. Файли та нотатки повністю шифруються в браузері за допомогою AES-256-GCM ще до того, як вони потраплять на сервер, тому сервер зберігає лише зашифровані блоки даних і ніколи не має доступу до ключа розшифрування. Немає облікових записів, телеметрії та аналітики.
Самостійне розміщення SkySend на власному VPS дозволяє повністю контролювати спільний вміст, зберігаючи при цьому гарантії конфіденційності шифрування з нульовим розголошенням. Натхненний Mozilla Send та PrivateBin, він використовує сучасні примітиви безпеки, такі як виведення ключів HKDF-SHA256 та захист паролем Argon2id, щоб забезпечити швидку, безпечну альтернативу комерційним сервісам обміну файлами.
Ключові характеристики SkySend
Шифрування з нульовим розголошенням
Потокове шифрування AES-256-GCM виконується повністю в браузері, при цьому ключ дешифрування знаходиться лише у фрагменті URL-адреси і ніколи не потрапляє на сервер.
Облікові записи не потрібні
Завантажуйте файли або діліться нотатками миттєво без реєстрації, телеметрії чи відстеження — посилання для спільного доступу працюють для будь-якого одержувача без необхідності реєстрації.
Зашифровані нотатки
Діліться текстовими фрагментами, паролями, кодом із підсвічуванням синтаксису, Markdown або SSH-ключами з опціональним самознищенням після прочитання та настроюваними лімітами переглядів.
Захист паролем
Додатковий захист паролем Argon2id з пам'ятно-складним, стійким до GPU виведенням ключа для захисту від атак методом перебору на спільнодоступному вмісті.
S3-сумісне сховище
Додаткова підтримка бекенду для Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner та Wasabi, з попередньо підписаними URL-адресами для прямого завантаження, що забезпечують термін дії та обмеження.
Настроюваний термін дії
Встановлюйте ліміти завантажень та терміни дії для кожного завантаження, з автоматичним очищенням записів, термін дії яких закінчився, та вбудованою панеллю керування для відстеження активних спільних доступів.
Чому варто запускати SkySend у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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