SkySend – це мінімалістичний сервіс для самостійного розміщення, призначений для обміну файлами та нотатками із наскрізним шифруванням. Файли та нотатки повністю шифруються в браузері за допомогою AES-256-GCM ще до того, як вони потраплять на сервер, тому сервер зберігає лише зашифровані блоки даних і ніколи не має доступу до ключа розшифрування. Немає облікових записів, телеметрії та аналітики.

Самостійне розміщення SkySend на власному VPS дозволяє повністю контролювати спільний вміст, зберігаючи при цьому гарантії конфіденційності шифрування з нульовим розголошенням. Натхненний Mozilla Send та PrivateBin, він використовує сучасні примітиви безпеки, такі як виведення ключів HKDF-SHA256 та захист паролем Argon2id, щоб забезпечити швидку, безпечну альтернативу комерційним сервісам обміну файлами.