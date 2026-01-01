Знижка до 68% на SkySend

Розгорніть SkySend в один клік.

Наскрізно зашифрований, самостійно розміщуваний обмін файлами та нотатками з архітектурою сервера з нульовим розголошенням.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть SkySend в один клік.

Виберіть тариф VPS для SkySend

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SkySend

SkySend – це мінімалістичний сервіс для самостійного розміщення, призначений для обміну файлами та нотатками із наскрізним шифруванням. Файли та нотатки повністю шифруються в браузері за допомогою AES-256-GCM ще до того, як вони потраплять на сервер, тому сервер зберігає лише зашифровані блоки даних і ніколи не має доступу до ключа розшифрування. Немає облікових записів, телеметрії та аналітики.

Самостійне розміщення SkySend на власному VPS дозволяє повністю контролювати спільний вміст, зберігаючи при цьому гарантії конфіденційності шифрування з нульовим розголошенням. Натхненний Mozilla Send та PrivateBin, він використовує сучасні примітиви безпеки, такі як виведення ключів HKDF-SHA256 та захист паролем Argon2id, щоб забезпечити швидку, безпечну альтернативу комерційним сервісам обміну файлами.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SkySend

Шифрування з нульовим розголошенням

Потокове шифрування AES-256-GCM виконується повністю в браузері, при цьому ключ дешифрування знаходиться лише у фрагменті URL-адреси і ніколи не потрапляє на сервер.

Облікові записи не потрібні

Завантажуйте файли або діліться нотатками миттєво без реєстрації, телеметрії чи відстеження — посилання для спільного доступу працюють для будь-якого одержувача без необхідності реєстрації.

Зашифровані нотатки

Діліться текстовими фрагментами, паролями, кодом із підсвічуванням синтаксису, Markdown або SSH-ключами з опціональним самознищенням після прочитання та настроюваними лімітами переглядів.

Захист паролем

Додатковий захист паролем Argon2id з пам'ятно-складним, стійким до GPU виведенням ключа для захисту від атак методом перебору на спільнодоступному вмісті.

S3-сумісне сховище

Додаткова підтримка бекенду для Cloudflare R2, AWS S3, MinIO, Hetzner та Wasabi, з попередньо підписаними URL-адресами для прямого завантаження, що забезпечують термін дії та обмеження.

Настроюваний термін дії

Встановлюйте ліміти завантажень та терміни дії для кожного завантаження, з автоматичним очищенням записів, термін дії яких закінчився, та вбудованою панеллю керування для відстеження активних спільних доступів.

Чому варто запускати SkySend у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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