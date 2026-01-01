Встановлення Homer в один клік.
Надзвичайно проста статична панель для організації всіх ваших самостійно розміщених сервісів в одну красиву домашню сторінку.
Виберіть тариф VPS для Homer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Homer
Homer – це легка, відкрита панель керування, яка перетворює вашу колекцію самостійно розміщених сервісів на чисту, організовану домашню сторінку. Повністю налаштовується за допомогою одного YAML-файлу, не потребує бази даних і бекенду — лише кілька рядків коду, щоб створити досконалий портал для кожного застосунку на вашому сервері. Зміни у файлі конфігурації набувають чинності одразу після оновлення сторінки, тому підтримувати вашу панель керування дуже легко.
Самостійне розміщення Homer на власному VPS означає, що ваша панель керування залишається приватною, завантажується миттєво зі статичних файлів і може бути налаштована без обмежень. Завдяки підтримці PWA він встановлюється на мобільні пристрої як нативний застосунок, надаючи вам і вашій команді швидкий доступ до всіх ваших сервісів з будь-якого місця.
Ключові характеристики Homer
Конфігурація YAML
Налаштуйте всю свою інформаційну панель в одному файлі config.yml — без бази даних, без бекенду та без перезапусків, щоб побачити зміни.
Розумні сервісні картки
Відображайте актуальні індикатори стану для ваших послуг, показуючи, чи доступні вони безпосередньо з панелі керування з першого погляду.
Нечіткий пошук
Швидко знаходьте будь-яку послугу або посилання завдяки вбудованому нечіткому пошуку та комбінаціям клавіш для швидкої навігації за допомогою клавіатури.
Підтримка PWA
Встановіть Homer як прогресивний веб-додаток на будь-якому пристрої для миттєвого доступу без закладок до ваших самостійно розміщених сервісів.
Налаштування тем
Вибирайте з тем спільноти, таких як Catppuccin і Dracula, або напишіть власні перевизначення CSS, щоб відповідати будь-якому стилю.
Чому варто запускати Homer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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