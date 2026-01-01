Homer – це легка, відкрита панель керування, яка перетворює вашу колекцію самостійно розміщених сервісів на чисту, організовану домашню сторінку. Повністю налаштовується за допомогою одного YAML-файлу, не потребує бази даних і бекенду — лише кілька рядків коду, щоб створити досконалий портал для кожного застосунку на вашому сервері. Зміни у файлі конфігурації набувають чинності одразу після оновлення сторінки, тому підтримувати вашу панель керування дуже легко.

Самостійне розміщення Homer на власному VPS означає, що ваша панель керування залишається приватною, завантажується миттєво зі статичних файлів і може бути налаштована без обмежень. Завдяки підтримці PWA він встановлюється на мобільні пристрої як нативний застосунок, надаючи вам і вашій команді швидкий доступ до всіх ваших сервісів з будь-якого місця.