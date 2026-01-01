Розгортання Pgweb в один клік.
Легкий веб-орієнтований браузер PostgreSQL без залежностей для миттєвого дослідження бази даних з будь-якого сучасного браузера.
Виберіть тариф VPS для Pgweb
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pgweb
Pgweb — це сучасний, кросплатформний браузер баз даних PostgreSQL, створений за допомогою Go та розповсюджуваний як єдиний бінарний файл без зовнішніх залежностей. Він надає чистий веб-інтерфейс для перегляду схем, виконання власних SQL-запитів та експорту даних — без складності традиційних пакетів для управління базами даних.
Розгортання Pgweb на вашому VPS надає всій вашій команді централізований, завжди доступний браузер баз даних, захищений базовою HTTP-автентифікацією. Він працює поруч із вашими екземплярами PostgreSQL у приватній мережі, забезпечуючи безпечний спеціальний доступ до запитів без розкриття необроблених облікових даних бази даних розробникам.
Ключові характеристики Pgweb
Без залежностей
Розгортання єдиного бінарного файлу означає, що ви можете почати переглядати бази даних PostgreSQL за лічені секунди без необхідності в бібліотеках виконання або системних пакетах.
Підтримка кількох сесій
Підключайтеся та перемикайтеся між кількома базами даних PostgreSQL одночасно, що спрощує порівняння даних між середовищами.
Експорт даних
Експортуйте таблиці та результати запитів безпосередньо в CSV, JSON або XML для аналізу в електронних таблицях та інструментах бізнес-аналітики.
SSH-тунельні з'єднання
Підключайтеся безпечно до віддалених баз даних через тунелі SSH без публічного відкриття портів PostgreSQL або зміни правил брандмауера.
Історія запитів
Автоматично відстежує раніше виконані оператори, щоб ви могли швидко викликати та повторно використовувати складні запити без їх повторного введення.
Чому варто запускати Pgweb у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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