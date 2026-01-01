Pgweb — це сучасний, кросплатформний браузер баз даних PostgreSQL, створений за допомогою Go та розповсюджуваний як єдиний бінарний файл без зовнішніх залежностей. Він надає чистий веб-інтерфейс для перегляду схем, виконання власних SQL-запитів та експорту даних — без складності традиційних пакетів для управління базами даних.

Розгортання Pgweb на вашому VPS надає всій вашій команді централізований, завжди доступний браузер баз даних, захищений базовою HTTP-автентифікацією. Він працює поруч із вашими екземплярами PostgreSQL у приватній мережі, забезпечуючи безпечний спеціальний доступ до запитів без розкриття необроблених облікових даних бази даних розробникам.