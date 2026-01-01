Waline — це система коментарів з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, розроблена для статичних вебсайтів, блогів та сайтів документації. Вона забезпечує повнофункціональний досвід коментування, включаючи вкладені відповіді, реакції емодзі, підрахунок відвідувачів та статистику переглядів статей, і все це без використання сторонніх сервісів, які відстежують ваших користувачів.

Самостійне розміщення Waline на власному VPS дає повний контроль над даними коментарів, робочими процесами модерації та налаштуваннями сповіщень. Це розгортання використовує SQLite для локального зберігання без конфігурації, тому немає окремої бази даних для керування. Waline інтегрується з будь-яким інтерфейсом за допомогою віджета JavaScript і підтримує форматування Markdown у коментарях одразу після встановлення.