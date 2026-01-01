Встановлення Waline в один клік.
Легка система коментарів з відкритим вихідним кодом, із захистом від спаму, модерацією та підтримкою розширених сповіщень.
Виберіть тариф VPS для Waline
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Waline
Waline — це система коментарів з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, розроблена для статичних вебсайтів, блогів та сайтів документації. Вона забезпечує повнофункціональний досвід коментування, включаючи вкладені відповіді, реакції емодзі, підрахунок відвідувачів та статистику переглядів статей, і все це без використання сторонніх сервісів, які відстежують ваших користувачів.
Самостійне розміщення Waline на власному VPS дає повний контроль над даними коментарів, робочими процесами модерації та налаштуваннями сповіщень. Це розгортання використовує SQLite для локального зберігання без конфігурації, тому немає окремої бази даних для керування. Waline інтегрується з будь-яким інтерфейсом за допомогою віджета JavaScript і підтримує форматування Markdown у коментарях одразу після встановлення.
Ключові характеристики Waline
Захист від спаму
Вбудована інтеграція Akismet та обмеження швидкості за IP-адресою блокують спам-коментарі, не вимагаючи ручної перевірки кожної подачі.
Сповіщення електронною поштою
Автоматичні сповіщення електронною поштою повідомляють коментаторів про відповіді, а власників сайту — про нові надсилання, підтримуючи активність розмов без ручного моніторингу.
Аналітика відвідувачів
Відстежуйте кількість переглядів сторінок та статистику унікальних відвідувачів для кожної статті безпосередньо з віджета Waline, без необхідності в додаткових аналітичних сервісах.
Панель управління модерацією
Веб-панель адміністратора дозволяє схвалювати, редагувати та видаляти коментарі, а також керувати обліковими записами коментаторів з єдиного інтерфейсу.
Підтримка Markdown
Коментатори можуть форматувати відповіді, використовуючи синтаксис Markdown, та вставляти реакції-емодзі, роблячи обговорення насиченішими та легшими для читання.
Чому варто запускати Waline у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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