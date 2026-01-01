Знижка до 68% на OpenFGA

Розгорніть OpenFGA в один клік.

Високопродуктивний двигун авторизації, натхненний Google Zanzibar, для моделювання та забезпечення деталізованого контролю доступу за допомогою HTTP та gRPC API.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть OpenFGA в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenFGA

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenFGA

OpenFGA — це механізм авторизації з відкритим вихідним кодом, побудований на принципах Google Zanzibar — глобально розподіленої системи дозволів, що забезпечує роботу Google Drive, Docs та Calendar. Він дозволяє інженерним командам визначати та застосовувати деталізовані політики контролю доступу, використовуючи зрозумілу для людини мову моделювання, а потім оцінювати ці політики з високою пропускною здатністю через простий HTTP або gRPC API. Моделі ReBAC (контроль доступу на основі зв'язків), RBAC (на основі ролей) та ABAC (на основі атрибутів) підтримуються нативно і можуть бути об'єднані в єдиній схемі авторизації.

Самостійне розміщення OpenFGA на вашому VPS зберігає логіку авторизації та дані про зв'язки під вашим повним контролем, без прив'язки до постачальника або оплати за кожну перевірку. Перевірки авторизації виконуються з низькою затримкою проти вашого власного сховища PostgreSQL, а API легко інтегрується з програмами, написаними будь-якою мовою, за допомогою офіційних SDK.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenFGA

Модель Google Zanzibar

Виразіть політики авторизації як типізовані кортежі відносин — той самий підхід, що використовується Google Drive — забезпечуючи послідовний, масштабований контроль доступу між сервісами.

Перевірки низької затримки

Розроблено для критичного шляху запиту, OpenFGA оцінює перевірки авторизації за мілісекунди, тому рішення щодо дозволів ніколи не стають вузьким місцем у запитах, що стосуються користувачів.

HTTP і gRPC APIs

Оцінюйте перевірки доступу, записуйте кортежі відносин та розширюйте дерева доступу як через HTTP, так і через gRPC, за допомогою офіційних SDK для Go, Node.js, Python, Java та .NET.

Кілька моделей автентифікації

Визначте політики RBAC, ReBAC та ABAC — або об'єднайте всі три — в рамках єдиної схеми авторизації, що охоплює кожен тип ресурсу у вашому застосунку.

Персистентність PostgreSQL

Кортежі відносин та версії моделі зберігаються у базі даних PostgreSQL, забезпечуючи стійкий, доступний для запитів стан авторизації з транзакційною узгодженістю.

Чому варто запускати OpenFGA у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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