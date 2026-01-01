Розгорніть OpenFGA в один клік.
Високопродуктивний двигун авторизації, натхненний Google Zanzibar, для моделювання та забезпечення деталізованого контролю доступу за допомогою HTTP та gRPC API.
Виберіть тариф VPS для OpenFGA
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenFGA
OpenFGA — це механізм авторизації з відкритим вихідним кодом, побудований на принципах Google Zanzibar — глобально розподіленої системи дозволів, що забезпечує роботу Google Drive, Docs та Calendar. Він дозволяє інженерним командам визначати та застосовувати деталізовані політики контролю доступу, використовуючи зрозумілу для людини мову моделювання, а потім оцінювати ці політики з високою пропускною здатністю через простий HTTP або gRPC API. Моделі ReBAC (контроль доступу на основі зв'язків), RBAC (на основі ролей) та ABAC (на основі атрибутів) підтримуються нативно і можуть бути об'єднані в єдиній схемі авторизації.
Самостійне розміщення OpenFGA на вашому VPS зберігає логіку авторизації та дані про зв'язки під вашим повним контролем, без прив'язки до постачальника або оплати за кожну перевірку. Перевірки авторизації виконуються з низькою затримкою проти вашого власного сховища PostgreSQL, а API легко інтегрується з програмами, написаними будь-якою мовою, за допомогою офіційних SDK.
Ключові характеристики OpenFGA
Модель Google Zanzibar
Виразіть політики авторизації як типізовані кортежі відносин — той самий підхід, що використовується Google Drive — забезпечуючи послідовний, масштабований контроль доступу між сервісами.
Перевірки низької затримки
Розроблено для критичного шляху запиту, OpenFGA оцінює перевірки авторизації за мілісекунди, тому рішення щодо дозволів ніколи не стають вузьким місцем у запитах, що стосуються користувачів.
HTTP і gRPC APIs
Оцінюйте перевірки доступу, записуйте кортежі відносин та розширюйте дерева доступу як через HTTP, так і через gRPC, за допомогою офіційних SDK для Go, Node.js, Python, Java та .NET.
Кілька моделей автентифікації
Визначте політики RBAC, ReBAC та ABAC — або об'єднайте всі три — в рамках єдиної схеми авторизації, що охоплює кожен тип ресурсу у вашому застосунку.
Персистентність PostgreSQL
Кортежі відносин та версії моделі зберігаються у базі даних PostgreSQL, забезпечуючи стійкий, доступний для запитів стан авторизації з транзакційною узгодженістю.
Чому варто запускати OpenFGA у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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