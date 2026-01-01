OpenFGA — це механізм авторизації з відкритим вихідним кодом, побудований на принципах Google Zanzibar — глобально розподіленої системи дозволів, що забезпечує роботу Google Drive, Docs та Calendar. Він дозволяє інженерним командам визначати та застосовувати деталізовані політики контролю доступу, використовуючи зрозумілу для людини мову моделювання, а потім оцінювати ці політики з високою пропускною здатністю через простий HTTP або gRPC API. Моделі ReBAC (контроль доступу на основі зв'язків), RBAC (на основі ролей) та ABAC (на основі атрибутів) підтримуються нативно і можуть бути об'єднані в єдиній схемі авторизації.

Самостійне розміщення OpenFGA на вашому VPS зберігає логіку авторизації та дані про зв'язки під вашим повним контролем, без прив'язки до постачальника або оплати за кожну перевірку. Перевірки авторизації виконуються з низькою затримкою проти вашого власного сховища PostgreSQL, а API легко інтегрується з програмами, написаними будь-якою мовою, за допомогою офіційних SDK.