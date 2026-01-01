Teedy – це система керування документами з відкритим вихідним кодом, яка перетворює стос відсканованих паперів, PDF-файлів та цифрових документів на структурований архів з можливістю пошуку. Кожен завантажений документ проходить OCR, щоб його текст став повністю доступним для пошуку, а гнучка система тегів, ієрархічних категорій та власних метаданих допомагає організувати великі колекції. Чистий адаптивний веб-інтерфейс, багатокористувацькі облікові записи з деталізованими дозволами та повний REST API роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд.

Самостійне розміщення Teedy на власному VPS зберігає конфіденційні документи — договори, рахунки-фактури, податкові записи та посвідчення особи — в інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість стороннього хмарного сховища, при цьому забезпечуючи OCR, повнотекстовий пошук та версіонування, зручне для аудиту, одразу після встановлення.