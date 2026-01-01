Встановлення Teedy в один клік.
Open-source система керування документами з OCR і повнотекстовим пошуком для організації сканів, PDF-файлів та файлів.
Виберіть тариф VPS для Teedy
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Teedy
Teedy – це система керування документами з відкритим вихідним кодом, яка перетворює стос відсканованих паперів, PDF-файлів та цифрових документів на структурований архів з можливістю пошуку. Кожен завантажений документ проходить OCR, щоб його текст став повністю доступним для пошуку, а гнучка система тегів, ієрархічних категорій та власних метаданих допомагає організувати великі колекції. Чистий адаптивний веб-інтерфейс, багатокористувацькі облікові записи з деталізованими дозволами та повний REST API роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд.
Самостійне розміщення Teedy на власному VPS зберігає конфіденційні документи — договори, рахунки-фактури, податкові записи та посвідчення особи — в інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість стороннього хмарного сховища, при цьому забезпечуючи OCR, повнотекстовий пошук та версіонування, зручне для аудиту, одразу після встановлення.
Ключові характеристики Teedy
Вилучення тексту OCR
Автоматично витягує текст зі сканованих зображень та PDF-файлів, використовуючи вбудований OCR, роблячи кожен документ повністю доступним для пошуку.
Повнотекстовий пошук
Шукайте в усьому архіві за вмістом документів, тегами або метаданими, щоб знайти будь-який файл за лічені секунди.
Теги та метадані
Організовуйте документи за допомогою ієрархічних тегів, власних полів метаданих та зв'язків замість жорстких дерев папок.
Багатокористувацькі дозволи
Створюйте облікові записи користувачів та груп з деталізованими списками контролю доступу, щоб команди безпечно обмінювалися документами.
REST API та автоматизація
Автоматизуйте завантаження, імпорт та інтеграції за допомогою повного REST API та підтримки імпорту з електронної пошти.
Чому варто запускати Teedy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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