Знижка до 68% на DumbPad

Розгорніть DumbPad одним кліком.

Надзвичайно простий спільний блокнот, що самостійно розміщується, з функцією спільної роботи в реальному часі, попереднім переглядом Markdown, нечітким пошуком та опціональним захистом PIN-кодом.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть DumbPad одним кліком.

Виберіть тариф VPS для DumbPad

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою DumbPad

DumbPad — це навмисно мінімалістичний застосунок для нотаток із самостійним хостингом від DumbWare.io, створений на основі ідеї, що швидкий спільний текст рідко потребує облікових записів, баз даних або будь-якої складності, яка супроводжує повноцінні пакети для співпраці. Нотатки зберігаються як звичайні файли на диску, що робить резервне копіювання копіюванням одного файлу, а міграції — елементарними.

Кілька користувачів можуть редагувати одну й ту саму нотатку в реальному часі, шукати по нотатках за допомогою нечіткого пошуку та переглядати розмітку Markdown зі сповіщеннями в стилі GitHub, таблицями та блоками коду з підсвічуванням синтаксису. Додатковий 4-10-значний PIN-захист забезпечує доступ на спільних серверах, тоді як підтримка прогресивних веб-застосунків дозволяє встановити DumbPad на будь-якому пристрої для офлайн-доступу. Самостійний хостинг на VPS зберігає ваші нотатки приватними, доступними з будь-якого браузера та вільними від змін сторонніх сервісів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики DumbPad

Співпраця в реальному часі

Кілька користувачів можуть одночасно редагувати один і той же блокнот, а зміни синхронізуються у всіх підключених браузерах.

Markdown з попереднім переглядом

Відображайте блоки сповіщень у стилі GitHub, розширені таблиці, код із підсвічуванням синтаксису та деталі, що згортаються, безпосередньо в редакторі.

Нечіткий пошук

Миттєво знаходьте будь-який блокнот, шукаючи як за іменами файлів, так і за повним вмістом файлів, завдяки гнучкому нечіткому пошуку.

Необов'язковий захист PIN-кодом

Встановіть 4-10-значний PIN-код, щоб обмежити доступ на спільних серверах без необхідності повноцінного облікового запису або системи керування користувачами.

База даних не потрібна

Блокноти зберігаються як прості файли на диску — резервні копії — це копія одного файлу, а міграції займають секунди, без турбот про схему.

Прогресивний вебзастосунок

Встановіть DumbPad на телефони, планшети або комп'ютери для офлайн-доступу без необхідності щоразу відкривати вкладку браузера.

Чому варто запускати DumbPad у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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