Розгорніть DumbPad одним кліком.
Надзвичайно простий спільний блокнот, що самостійно розміщується, з функцією спільної роботи в реальному часі, попереднім переглядом Markdown, нечітким пошуком та опціональним захистом PIN-кодом.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DumbPad
DumbPad — це навмисно мінімалістичний застосунок для нотаток із самостійним хостингом від DumbWare.io, створений на основі ідеї, що швидкий спільний текст рідко потребує облікових записів, баз даних або будь-якої складності, яка супроводжує повноцінні пакети для співпраці. Нотатки зберігаються як звичайні файли на диску, що робить резервне копіювання копіюванням одного файлу, а міграції — елементарними.
Кілька користувачів можуть редагувати одну й ту саму нотатку в реальному часі, шукати по нотатках за допомогою нечіткого пошуку та переглядати розмітку Markdown зі сповіщеннями в стилі GitHub, таблицями та блоками коду з підсвічуванням синтаксису. Додатковий 4-10-значний PIN-захист забезпечує доступ на спільних серверах, тоді як підтримка прогресивних веб-застосунків дозволяє встановити DumbPad на будь-якому пристрої для офлайн-доступу. Самостійний хостинг на VPS зберігає ваші нотатки приватними, доступними з будь-якого браузера та вільними від змін сторонніх сервісів.
Ключові характеристики DumbPad
Співпраця в реальному часі
Кілька користувачів можуть одночасно редагувати один і той же блокнот, а зміни синхронізуються у всіх підключених браузерах.
Markdown з попереднім переглядом
Відображайте блоки сповіщень у стилі GitHub, розширені таблиці, код із підсвічуванням синтаксису та деталі, що згортаються, безпосередньо в редакторі.
Нечіткий пошук
Миттєво знаходьте будь-який блокнот, шукаючи як за іменами файлів, так і за повним вмістом файлів, завдяки гнучкому нечіткому пошуку.
Необов'язковий захист PIN-кодом
Встановіть 4-10-значний PIN-код, щоб обмежити доступ на спільних серверах без необхідності повноцінного облікового запису або системи керування користувачами.
База даних не потрібна
Блокноти зберігаються як прості файли на диску — резервні копії — це копія одного файлу, а міграції займають секунди, без турбот про схему.
Прогресивний вебзастосунок
Встановіть DumbPad на телефони, планшети або комп'ютери для офлайн-доступу без необхідності щоразу відкривати вкладку браузера.
Чому варто запускати DumbPad у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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