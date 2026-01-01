DumbPad — це навмисно мінімалістичний застосунок для нотаток із самостійним хостингом від DumbWare.io, створений на основі ідеї, що швидкий спільний текст рідко потребує облікових записів, баз даних або будь-якої складності, яка супроводжує повноцінні пакети для співпраці. Нотатки зберігаються як звичайні файли на диску, що робить резервне копіювання копіюванням одного файлу, а міграції — елементарними.

Кілька користувачів можуть редагувати одну й ту саму нотатку в реальному часі, шукати по нотатках за допомогою нечіткого пошуку та переглядати розмітку Markdown зі сповіщеннями в стилі GitHub, таблицями та блоками коду з підсвічуванням синтаксису. Додатковий 4-10-значний PIN-захист забезпечує доступ на спільних серверах, тоді як підтримка прогресивних веб-застосунків дозволяє встановити DumbPad на будь-якому пристрої для офлайн-доступу. Самостійний хостинг на VPS зберігає ваші нотатки приватними, доступними з будь-якого браузера та вільними від змін сторонніх сервісів.