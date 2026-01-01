Встановлення ITFlow в один клік.
Платформа PSA з відкритим вихідним кодом для MSP, що охоплює ІТ-документацію, систему заявок, виставлення рахунків та управління клієнтами в одній системі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ITFlow
ITFlow — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом для автоматизації професійних послуг (PSA), розроблена спеціально для постачальників керованих послуг. Вона об'єднує ІТ-документацію, систему заявок на підтримку, виставлення рахунків та інвойсів, управління клієнтами та моніторинг інфраструктури в єдину самостійно розміщену систему — усуваючи розрізнений набір окремих інструментів, які більшість MSP використовують для щоденних операцій.
Самостійне розміщення ITFlow на VPS надає вашому бізнесу повне право власності на кожен клієнтський запис, облікові дані та фінансовий документ, без ліцензійних зборів за кожного технічного спеціаліста або даних, що зберігаються сторонніми постачальниками SaaS. При першому доступі майстер налаштування проведе вас через створення профілю вашої компанії та облікового запису адміністратора, перш ніж система стане доступною для роботи з клієнтами.
Ключові характеристики ITFlow
Центр ІТ-документації
Централізуйте активи клієнтів, облікові дані, домени, SSL-сертифікати та мережеву документацію у пошуковій, структурованій базі знань.
Тікетна система та служба підтримки
Керуйте запитами в службу підтримки від створення до вирішення завдяки парсингу електронних листів у запити, відстеженню SLA та обліку часу технічних спеціалістів.
Оплата та рахунки
Створюйте пропозиції, надсилайте рахунки, відстежуйте витрати та моніторте доходи з вбудованої бухгалтерської панелі без окремого інструменту для виставлення рахунків.
Сповіщення домену та SSL
Автоматично відстежує терміни дії доменів клієнтів та SSL-сертифікатів і надсилає сповіщення до того, як поновлення стануть критичними.
Клієнтський портал
Клієнти входять до брендованого порталу самообслуговування, щоб переглядати свої відкриті запити, спільні документи та рахунки.
Відстеження постачальників та ліцензій
Записуйте ліцензії на програмне забезпечення, контакти постачальників та дати поновлення разом з активами клієнта, до яких вони належать.
Чому варто запускати ITFlow у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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