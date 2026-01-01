ITFlow — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом для автоматизації професійних послуг (PSA), розроблена спеціально для постачальників керованих послуг. Вона об'єднує ІТ-документацію, систему заявок на підтримку, виставлення рахунків та інвойсів, управління клієнтами та моніторинг інфраструктури в єдину самостійно розміщену систему — усуваючи розрізнений набір окремих інструментів, які більшість MSP використовують для щоденних операцій.

Самостійне розміщення ITFlow на VPS надає вашому бізнесу повне право власності на кожен клієнтський запис, облікові дані та фінансовий документ, без ліцензійних зборів за кожного технічного спеціаліста або даних, що зберігаються сторонніми постачальниками SaaS. При першому доступі майстер налаштування проведе вас через створення профілю вашої компанії та облікового запису адміністратора, перш ніж система стане доступною для роботи з клієнтами.