Знижка до 68% на ITFlow

Встановлення ITFlow в один клік.

Платформа PSA з відкритим вихідним кодом для MSP, що охоплює ІТ-документацію, систему заявок, виставлення рахунків та управління клієнтами в одній системі.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення ITFlow в один клік.

Виберіть тариф VPS для ITFlow

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ITFlow

ITFlow — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом для автоматизації професійних послуг (PSA), розроблена спеціально для постачальників керованих послуг. Вона об'єднує ІТ-документацію, систему заявок на підтримку, виставлення рахунків та інвойсів, управління клієнтами та моніторинг інфраструктури в єдину самостійно розміщену систему — усуваючи розрізнений набір окремих інструментів, які більшість MSP використовують для щоденних операцій.

Самостійне розміщення ITFlow на VPS надає вашому бізнесу повне право власності на кожен клієнтський запис, облікові дані та фінансовий документ, без ліцензійних зборів за кожного технічного спеціаліста або даних, що зберігаються сторонніми постачальниками SaaS. При першому доступі майстер налаштування проведе вас через створення профілю вашої компанії та облікового запису адміністратора, перш ніж система стане доступною для роботи з клієнтами.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ITFlow

Центр ІТ-документації

Централізуйте активи клієнтів, облікові дані, домени, SSL-сертифікати та мережеву документацію у пошуковій, структурованій базі знань.

Тікетна система та служба підтримки

Керуйте запитами в службу підтримки від створення до вирішення завдяки парсингу електронних листів у запити, відстеженню SLA та обліку часу технічних спеціалістів.

Оплата та рахунки

Створюйте пропозиції, надсилайте рахунки, відстежуйте витрати та моніторте доходи з вбудованої бухгалтерської панелі без окремого інструменту для виставлення рахунків.

Сповіщення домену та SSL

Автоматично відстежує терміни дії доменів клієнтів та SSL-сертифікатів і надсилає сповіщення до того, як поновлення стануть критичними.

Клієнтський портал

Клієнти входять до брендованого порталу самообслуговування, щоб переглядати свої відкриті запити, спільні документи та рахунки.

Відстеження постачальників та ліцензій

Записуйте ліцензії на програмне забезпечення, контакти постачальників та дати поновлення разом з активами клієнта, до яких вони належать.

Чому варто запускати ITFlow у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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