Розгорніть Paisa в один клік.
Персональний фінансовий трекер з відкритим кодом, що використовує подвійний бухгалтерський облік для повного огляду активів, витрат та власного капіталу.
Виберіть тариф VPS для Paisa
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Paisa
Paisa — це самостійно розміщуваний трекер особистих фінансів, побудований на моделі подвійного запису бухгалтерського обліку. Він надає вам точну, повну картину ваших фінансів — активів, зобов'язань, доходів, витрат та чистої вартості — відстежуваних за допомогою текстових файлів журналу, які повністю належать вам. На відміну від хмарних фінансових додатків, усі ваші дані залишаються на вашому власному сервері без абонентської плати та без доступу третіх сторін до ваших фінансових записів.
Веб-інтерфейс перетворює ваш бухгалтерський журнал на інтерактивні інформаційні панелі: розбивки витрат за категоріями, діаграми розподілу активів, прогнози пенсійних цілей та відстеження прибутковості інвестицій для пайових фондів та акцій. Підтримка кількох валют обробляє фінанси, розподілені між різними країнами або класами активів.
Ключові характеристики Paisa
Подвійний бухгалтерський облік
Кожна транзакція записується з відповідними дебетовими та кредитовими записами, що забезпечує математично точне відстеження, яке автоматично виявляє помилки.
Панель приладів власного капіталу
Єдиний огляд об'єднує всі активи та пасиви з часом, показуючи, як ваше загальне фінансове становище змінюється щомісяця.
Відстеження прибутковості інвестицій
Відстежуйте пайові інвестиційні фонди та ефективність акцій за допомогою розрахунків XIRR, щоб завжди знати фактичну річну прибутковість по кожній позиції.
Аналіз бюджету та фактичних показників
Порівняйте заплановані витрати з фактичними витратами за категоріями, щоб визначити, куди насправді йдуть ваші гроші, порівняно з тим, куди ви планували їх витратити.
Прості текстові файли даних
Усі фінансові дані зберігаються у журнальних файлах, які легко читати, які можна редагувати, контролювати версії та створювати резервні копії незалежно від програми.
Чому варто запускати Paisa у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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