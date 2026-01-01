Paisa — це самостійно розміщуваний трекер особистих фінансів, побудований на моделі подвійного запису бухгалтерського обліку. Він надає вам точну, повну картину ваших фінансів — активів, зобов'язань, доходів, витрат та чистої вартості — відстежуваних за допомогою текстових файлів журналу, які повністю належать вам. На відміну від хмарних фінансових додатків, усі ваші дані залишаються на вашому власному сервері без абонентської плати та без доступу третіх сторін до ваших фінансових записів.

Веб-інтерфейс перетворює ваш бухгалтерський журнал на інтерактивні інформаційні панелі: розбивки витрат за категоріями, діаграми розподілу активів, прогнози пенсійних цілей та відстеження прибутковості інвестицій для пайових фондів та акцій. Підтримка кількох валют обробляє фінанси, розподілені між різними країнами або класами активів.