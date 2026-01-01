Розгорніть Strapi: встановлення в один клік.
Провідна безголова CMS з відкритим вихідним кодом, яка автоматично генерує REST та GraphQL API з ваших моделей контенту за допомогою настроюваної панелі адміністратора.
Виберіть тариф VPS для Strapi
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Strapi
Strapi — це найпопулярніша у світі headless CMS з відкритим вихідним кодом, якій довіряють понад 800 000 розробників. Вона надає повністю настроюваний бекенд для керування контентом з інтуїтивно зрозумілою панеллю адміністратора з функцією перетягування, автоматично згенерованими REST і GraphQL API та багатою екосистемою плагінів. На відміну від традиційних CMS, які прив'язують контент до фіксованого інтерфейсу, Strapi доставляє контент на будь-який канал — вебсайти, мобільні застосунки, пристрої IoT — через стандартні API.
Самостійне розміщення Strapi на вашому VPS усуває ціноутворення за користувача та обмеження швидкості API, що накладаються керованими постачальниками CMS, водночас надаючи вам повний контроль над архітектурою контенту, зберіганням даних і конфігурацією плагінів. Цей шаблон поєднує Strapi з PostgreSQL 16 для надійності, готової до використання у виробництві.
Ключові характеристики Strapi
Автоматично згенеровані API
Strapi створює кінцеві точки REST та GraphQL автоматично, коли ви визначаєте типи контенту — ручне кодування API не потрібне.
Drag-and-drop конструктор контенту
Створюйте складні моделі контенту візуально за допомогою полів, компонентів та динамічних зон, не торкаючись кодової бази.
Контроль доступу на основі ролей
Визначте деталізовані дозволи для кожного типу контенту та ролі користувача, щоб редактори, менеджери та споживачі API мали доступ лише до того, що їм дозволено.
Медиа библиотека
Завантажуйте, упорядковуйте та оптимізуйте зображення та файли в централізованій медіатеці з автоматичною зміною розміру зображень та конвертацією формату.
Екосистема плагінів
Розширте Strapi за допомогою плагінів з маркетплейсу для автентифікації, SEO, електронної пошти, пошуку та іншого — або створіть власні плагіни для своїх потреб.
Багатомовний контент
Керуйте вмістом багатьма мовами з вбудованою підтримкою i18n, публікуючи кожну локаль незалежно для підтримки глобальної аудиторії.
Чому варто запускати Strapi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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