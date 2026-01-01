Strapi — це найпопулярніша у світі headless CMS з відкритим вихідним кодом, якій довіряють понад 800 000 розробників. Вона надає повністю настроюваний бекенд для керування контентом з інтуїтивно зрозумілою панеллю адміністратора з функцією перетягування, автоматично згенерованими REST і GraphQL API та багатою екосистемою плагінів. На відміну від традиційних CMS, які прив'язують контент до фіксованого інтерфейсу, Strapi доставляє контент на будь-який канал — вебсайти, мобільні застосунки, пристрої IoT — через стандартні API.

Самостійне розміщення Strapi на вашому VPS усуває ціноутворення за користувача та обмеження швидкості API, що накладаються керованими постачальниками CMS, водночас надаючи вам повний контроль над архітектурою контенту, зберіганням даних і конфігурацією плагінів. Цей шаблон поєднує Strapi з PostgreSQL 16 для надійності, готової до використання у виробництві.