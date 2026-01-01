Розгорніть Loomio: встановлення в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для спільного прийняття рішень, що дозволяє групам обговорювати пропозиції, проводити опитування та разом приймати рішення.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Loomio
Loomio — це платформа з відкритим вихідним кодом, спеціально створена для спільного прийняття рішень. Групи можуть проводити структуровані обговорення, створювати пропозиції, проводити опитування та фіксувати результати — все в одному місці. На відміну від загальних інструментів для чату, Loomio зосереджує розмови на досягненні чітких рішень, що робить її ідеальною для кооперативів, неприбуткових організацій, громадських об'єднань та розподілених команд.
Самостійний хостинг Loomio на власному VPS дозволяє повністю контролювати дані учасників, без плати за кожного користувача та без залежності від стороннього сервісу. Це розгортання включає повний веб-додаток Rails, фоновий обробник Sidekiq, базу даних PostgreSQL, чергу Redis та сервер Hocuspocus для спільного редагування документів у реальному часі.
Ключові характеристики Loomio
Структуровані пропозиції
Створюйте пропозиції з визначеними часовими рамками, що містять опції для голосування: «згоден», «не згоден», «утриматися» та «блокувати», щоб групи могли приймати відповідальні рішення з чітким аудиторським слідом.
Гнучкі опитування
Проводьте рейтингові голосування, точкові голосування, опитування з оцінками та опитування щодо часу зустрічей, щоб зібрати деталізовані відгуки групи, що виходять за межі простих запитань так/ні.
Гілкові обговорення
Зберігайте розмови організованими за допомогою ланцюжкових коментарів та контекстних реакцій, щоб важливий контекст ніколи не губився у завантаженому чат-каналі.
Співпраця в реальному часі
Спільно редагуйте текст пропозиції та обговорення в реальному часі, використовуючи вбудований сервер Hocuspocus, без необхідності стороннього редактора.
Підгрупи та дозволи
Організуйте учасників у підгрупи з незалежними налаштуваннями приватності та ролями, підтримуючи складні організаційні структури в межах однієї інсталяції.
Чому варто запускати Loomio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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