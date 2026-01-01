Loomio — це платформа з відкритим вихідним кодом, спеціально створена для спільного прийняття рішень. Групи можуть проводити структуровані обговорення, створювати пропозиції, проводити опитування та фіксувати результати — все в одному місці. На відміну від загальних інструментів для чату, Loomio зосереджує розмови на досягненні чітких рішень, що робить її ідеальною для кооперативів, неприбуткових організацій, громадських об'єднань та розподілених команд.

Самостійний хостинг Loomio на власному VPS дозволяє повністю контролювати дані учасників, без плати за кожного користувача та без залежності від стороннього сервісу. Це розгортання включає повний веб-додаток Rails, фоновий обробник Sidekiq, базу даних PostgreSQL, чергу Redis та сервер Hocuspocus для спільного редагування документів у реальному часі.