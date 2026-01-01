Formbricks – це платформа з відкритим вихідним кодом для управління досвідом, створена як альтернатива Qualtrics і SurveyMonkey з можливістю самостійного розміщення. Команди з продуктів та маркетингу використовують її для створення опитувань, які охоплюють користувачів саме там, де вони знаходяться — всередині вебдодатків через JavaScript SDK, на окремих сторінках за посиланням, вбудовані у вебсайти або доставлені через email-кампанії. Усі відповіді надходять на єдину інформаційну панель із вбудованими функціями сегментації та фільтрації.

Самостійне розміщення Formbricks на VPS дає вам повне право власності на кожну відповідь на опитування та сегмент аудиторії без виходу даних за межі вашої інфраструктури. Перший користувач, який зареєструється після розгортання, стає адміністратором, без необхідності розповсюджувати стандартні облікові дані. PostgreSQL і Valkey попередньо налаштовані та готові до роботи з першого запуску.