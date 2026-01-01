Розгорніть Formbricks в один клік.
Платформа з відкритим кодом для створення цільових опитувань на різних каналах: у застосунках, за посиланнями, на вебсайтах та електронною поштою.
Виберіть тариф VPS для Formbricks
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Formbricks
Formbricks – це платформа з відкритим вихідним кодом для управління досвідом, створена як альтернатива Qualtrics і SurveyMonkey з можливістю самостійного розміщення. Команди з продуктів та маркетингу використовують її для створення опитувань, які охоплюють користувачів саме там, де вони знаходяться — всередині вебдодатків через JavaScript SDK, на окремих сторінках за посиланням, вбудовані у вебсайти або доставлені через email-кампанії. Усі відповіді надходять на єдину інформаційну панель із вбудованими функціями сегментації та фільтрації.
Самостійне розміщення Formbricks на VPS дає вам повне право власності на кожну відповідь на опитування та сегмент аудиторії без виходу даних за межі вашої інфраструктури. Перший користувач, який зареєструється після розгортання, стає адміністратором, без необхідності розповсюджувати стандартні облікові дані. PostgreSQL і Valkey попередньо налаштовані та готові до роботи з першого запуску.
Ключові характеристики Formbricks
Багатоканальна дистрибуція
Охоплюйте респондентів у застосунку через JavaScript SDK, на сторінках із посиланнями для поширення, вбудованих у вебсайти, або електронною поштою — усе це керується з однієї інформаційної панелі.
Таргетинг аудиторії SDK
Показуйте опитування певним сегментам користувачів на основі атрибутів, спеціальних подій або минулих дій, відстежених за допомогою Formbricks SDK.
Редактор розгалуженої логіки
Створюйте багатоетапні опитування з умовною логікою, правилами пропуску та різноманітними типами введення за допомогою візуального редактора без коду.
Автоматизована маршрутизація відповідей
Автоматично надсилайте відповіді до Slack, Notion, Google Таблиць, Airtable, Zapier або n8n у міру надходження заявок.
Аналітика подань
Переглядайте показники завершення, зведення відповідей та окремі подання безпосередньо на інформаційній панелі без експорту даних.
Багатомовні опитування
Розгортайте опитування багатьма мовами одночасно з однієї конфігурації опитування, щоб охопити глобальну аудиторію.
Чому варто запускати Formbricks у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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