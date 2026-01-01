SQLChat — це SQL-клієнт на основі чату, який підключається до ваших наявних баз даних і дозволяє надсилати запити до них за допомогою природної мови. Замість того, щоб писати SQL вручну, ви описуєте, що вам потрібно, простою англійською мовою, а SQLChat перетворює це на SQL-запит, виконує його та повертає результати — все в межах розмовного інтерфейсу. Він автоматично зчитує схему вашої бази даних, тому згенеровані запити посилаються на реальні назви таблиць і стовпців.

Самостійний хостинг SQLChat на вашому VPS означає, що облікові дані бази даних і результати запитів ніколи не залишають вашу власну інфраструктуру. Безстатева, односервісна архітектура робить його легким і простим в обслуговуванні, тоді як підтримка користувацької кінцевої точки ШІ дозволяє направляти висновки через будь-яку сумісну з OpenAI модель.