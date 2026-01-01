Розгорніть SQLChat в один клік.
SQL-клієнт на базі ШІ з функцією чату, який запитує будь-яку базу даних, використовуючи просту англійську замість написання SQL.
Виберіть тариф VPS для SQLChat
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SQLChat
SQLChat — це SQL-клієнт на основі чату, який підключається до ваших наявних баз даних і дозволяє надсилати запити до них за допомогою природної мови. Замість того, щоб писати SQL вручну, ви описуєте, що вам потрібно, простою англійською мовою, а SQLChat перетворює це на SQL-запит, виконує його та повертає результати — все в межах розмовного інтерфейсу. Він автоматично зчитує схему вашої бази даних, тому згенеровані запити посилаються на реальні назви таблиць і стовпців.
Самостійний хостинг SQLChat на вашому VPS означає, що облікові дані бази даних і результати запитів ніколи не залишають вашу власну інфраструктуру. Безстатева, односервісна архітектура робить його легким і простим в обслуговуванні, тоді як підтримка користувацької кінцевої точки ШІ дозволяє направляти висновки через будь-яку сумісну з OpenAI модель.
Ключові характеристики SQLChat
Запити природною мовою
Опишіть, що ви хочете, простою англійською мовою, і SQLChat згенерує SQL-запит, виконає його та поверне результати, не вимагаючи від вас знання точного синтаксису.
Підтримка кількох баз даних
Підключайтеся до MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase та інших баз даних з єдиного інтерфейсу без перемикання інструментів.
Схемно-орієнтований ШІ
SQLChat автоматично зчитує схему вашої бази даних, дозволяючи ШІ генерувати точні запити, які посилаються на реальні назви таблиць і стовпців.
Налаштована кінцева точка ШІ
Направте SQLChat на будь-яку кінцеву точку API, сумісну з OpenAI, зокрема самостійно розміщені моделі через Ollama, щоб зберегти висновок ШІ на власній інфраструктурі.
Безстанове розгортання
У однокористувацькому режимі SQLChat не зберігає дані на стороні сервера — профілі підключення зберігаються в браузері, що робить розгортання легким і незалежним від бази даних.
Чому варто запускати SQLChat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.