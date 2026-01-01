Duck DNS — це безкоштовний сервіс динамічного DNS, якому довіряють мільйони користувачів домашніх лабораторій та самостійних хостерів для підтримки надійного доступу до серверів та пристроїв за домашніми інтернет-з'єднаннями. Більшість інтернет-провайдерів призначають змінні IP-адреси, але Duck DNS вирішує це, безперервно відстежуючи вашу публічну IP-адресу та оновлюючи обраний вами субдомен у момент його зміни — і все це безкоштовно.

Цей шаблон запускає офіційний клієнтський контейнер Duck DNS у режимі хост-мережі, забезпечуючи йому точну видимість IP-адрес. Конфігурація зберігається після перезапусків, тому ваші налаштування субдомену та токена ніколи не будуть втрачені. Незалежно від того, чи потрібен вам стабільний доступ до домашнього сервера, проєкту Raspberry Pi чи самостійно розміщеного VPS-додатка, Duck DNS усуває необхідність платити за статичну IP-адресу або комерційний DDNS-сервіс.