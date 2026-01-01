Розгортання DuckDNS в один клік.
Безкоштовний динамічний DNS-клієнт, який автоматично спрямовує ваш домен на вашу поточну IP-адресу без статичної IP-адреси.
Виберіть тариф VPS для DuckDNS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DuckDNS
Duck DNS — це безкоштовний сервіс динамічного DNS, якому довіряють мільйони користувачів домашніх лабораторій та самостійних хостерів для підтримки надійного доступу до серверів та пристроїв за домашніми інтернет-з'єднаннями. Більшість інтернет-провайдерів призначають змінні IP-адреси, але Duck DNS вирішує це, безперервно відстежуючи вашу публічну IP-адресу та оновлюючи обраний вами субдомен у момент його зміни — і все це безкоштовно.
Цей шаблон запускає офіційний клієнтський контейнер Duck DNS у режимі хост-мережі, забезпечуючи йому точну видимість IP-адрес. Конфігурація зберігається після перезапусків, тому ваші налаштування субдомену та токена ніколи не будуть втрачені. Незалежно від того, чи потрібен вам стабільний доступ до домашнього сервера, проєкту Raspberry Pi чи самостійно розміщеного VPS-додатка, Duck DNS усуває необхідність платити за статичну IP-адресу або комерційний DDNS-сервіс.
Ключові характеристики DuckDNS
Автоматичні оновлення IP
Виявляє зміну публічної IP-адреси та негайно оновлює субдомен Duck DNS, забезпечуючи безперервний доступ.
Підтримка IPv4 та IPv6
Працює з обома сімействами адрес, тому ваш субдомен залишається актуальним незалежно від призначення IP-версії вашим інтернет-провайдером.
Кілька субдоменів
Керує кількома субдоменами Duck DNS в одному контейнері, надаючи список імен субдоменів, розділених комами.
Безперебійна робота VPS
Робота на VPS гарантує, що оновлення запускаються за розкладом 24/7, навіть коли домашнє мережеве обладнання перезавантажується або втрачає живлення.
Постійна конфігурація
Зберігає ваш токен та налаштування субдомену в окремому томі, щоб клієнт коректно відновив роботу після перезапуску контейнера.
Чому варто запускати DuckDNS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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