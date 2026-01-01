Mitra — це федеративна мікроблогова платформа з відкритим вихідним кодом, написана на Rust, яка підключається до ширшого Fediverse через протокол ActivityPub. З обсягом пам'яті менше 50 МБ вона легко працює на найменших планах VPS, взаємодіючи з Mastodon, Pleroma, Misskey та іншими федеративними мережами. Оскільки Mitra реалізує API Mastodon, кожен популярний клієнт Mastodon працює одразу.

Самостійне розміщення Mitra на власному VPS зберігає ваш соціальний граф, дописи та дані підписників повністю під вашим контролем — без алгоритмічних стрічок, без реклами та без сторонніх платформ, які встановлюють правила. Ви встановлюєте політику реєстрації, підхід до модерації та обсяг федерації для вашої спільноти.