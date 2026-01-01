Розгорніть Mitra одним кліком.
Легка федеративна соціальна мережа на базі Rust з повною сумісністю з Mastodon API та мінімальним споживанням пам'яті.
Виберіть тариф VPS для Mitra
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mitra
Mitra — це федеративна мікроблогова платформа з відкритим вихідним кодом, написана на Rust, яка підключається до ширшого Fediverse через протокол ActivityPub. З обсягом пам'яті менше 50 МБ вона легко працює на найменших планах VPS, взаємодіючи з Mastodon, Pleroma, Misskey та іншими федеративними мережами. Оскільки Mitra реалізує API Mastodon, кожен популярний клієнт Mastodon працює одразу.
Самостійне розміщення Mitra на власному VPS зберігає ваш соціальний граф, дописи та дані підписників повністю під вашим контролем — без алгоритмічних стрічок, без реклами та без сторонніх платформ, які встановлюють правила. Ви встановлюєте політику реєстрації, підхід до модерації та обсяг федерації для вашої спільноти.
Ключові характеристики Mitra
Малий обсяг пам'яті
Працює, використовуючи менше 50 МБ ОЗП, що робить його найлегшим доступним федеративним соціальним сервером та ідеальним для розгортання на невеликих VPS.
Сумісний з Mastodon API
Працює практично з кожним існуючим клієнтським додатком Mastodon у вебі, на десктопі, Android та iOS без змін.
Федерація ActivityPub
Підключається до тисяч інстанцій федіверсу, щоб користувачі могли стежити за акаунтами в Mastodon, Pleroma, Misskey та на інших платформах.
Вбудовані підписки
Нативні платні підписки на контент з розрахунками в Monero дозволяють творцям монетизувати свою роботу без сторонніх платіжних посередників.
Міграція облікового запису
Користувачі можуть перенести свою ідентичність та підписників на інший сервер, забезпечуючи відсутність прив'язки до єдиного екземпляра.
Підтримка Tor та I2P
Об'єднується через Tor та I2P одразу, для спільнот, орієнтованих на конфіденційність, та екземплярів з цибулевою маршрутизацією.
Чому варто запускати Mitra у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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