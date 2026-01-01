Знижка до 68% на Matrix Conduit

Розгорніть Matrix Conduit в один клік.

Легкий домашній сервер Matrix на базі Rust для безпечного, федеративного чату з мінімальним споживанням ресурсів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Matrix Conduit в один клік.

Виберіть тариф VPS для Matrix Conduit

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Matrix Conduit

Matrix Conduit — це простий, швидкий і надійний Matrix homeserver, написаний на Rust. Розроблений як легка альтернатива Synapse, він постачається як єдиний бінарний файл із вбудованою базою даних RocksDB, що усуває потребу в PostgreSQL або інших зовнішніх службах і значно знижує обсяг ресурсів, необхідних для запуску власного чат-сервера.

Самостійне розміщення Conduit на VPS дає вам повне право власності на історію повідомлень, медіафайли та ключі шифрування, водночас забезпечуючи федерацію з глобальною мережею Matrix. Наскрізне шифрування ввімкнено за замовчуванням, і будь-який стандартний клієнт Matrix, як-от Element, FluffyChat або Cinny, підключається одразу, тож ваша спільнота продовжує використовувати інструменти, які вона вже знає.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Matrix Conduit

Малий обсяг

Єдиний бінарний файл Rust з вбудованим сховищем RocksDB комфортно працює на невеликих тарифах VPS, де Synapse мав би труднощі.

Наскрізне шифрування

Приватні кімнати та прямі повідомлення зашифровані за замовчуванням, тому вміст повідомлень залишається нечитабельним для будь-кого, крім їхніх одержувачів.

Федерація Matrix

Підключайтеся до користувачів на будь-якому іншому Matrix-сервері по всьому світу через відкритий протокол Matrix та федеративну мережу.

Немає жодної зовнішньої бази даних

Зберігає всі дані у вбудованому екземплярі RocksDB, усуваючи складність налаштування, оптимізації та резервного копіювання PostgreSQL.

Стандартні клієнти підтримуються

Працює з Element, FluffyChat, Cinny, Nheko та будь-яким іншим клієнтом, що підтримує клієнт-серверний API Matrix.

Контроль реєстраційного токена

Обмежте створення нових облікових записів за допомогою спільного секретного токена, щоб лише запрошені вами люди могли зареєструватися на вашому сервері.

Чому варто запускати Matrix Conduit у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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