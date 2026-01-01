Розгорніть Matrix Conduit в один клік.
Легкий домашній сервер Matrix на базі Rust для безпечного, федеративного чату з мінімальним споживанням ресурсів.
Виберіть тариф VPS для Matrix Conduit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Matrix Conduit
Matrix Conduit — це простий, швидкий і надійний Matrix homeserver, написаний на Rust. Розроблений як легка альтернатива Synapse, він постачається як єдиний бінарний файл із вбудованою базою даних RocksDB, що усуває потребу в PostgreSQL або інших зовнішніх службах і значно знижує обсяг ресурсів, необхідних для запуску власного чат-сервера.
Самостійне розміщення Conduit на VPS дає вам повне право власності на історію повідомлень, медіафайли та ключі шифрування, водночас забезпечуючи федерацію з глобальною мережею Matrix. Наскрізне шифрування ввімкнено за замовчуванням, і будь-який стандартний клієнт Matrix, як-от Element, FluffyChat або Cinny, підключається одразу, тож ваша спільнота продовжує використовувати інструменти, які вона вже знає.
Ключові характеристики Matrix Conduit
Малий обсяг
Єдиний бінарний файл Rust з вбудованим сховищем RocksDB комфортно працює на невеликих тарифах VPS, де Synapse мав би труднощі.
Наскрізне шифрування
Приватні кімнати та прямі повідомлення зашифровані за замовчуванням, тому вміст повідомлень залишається нечитабельним для будь-кого, крім їхніх одержувачів.
Федерація Matrix
Підключайтеся до користувачів на будь-якому іншому Matrix-сервері по всьому світу через відкритий протокол Matrix та федеративну мережу.
Немає жодної зовнішньої бази даних
Зберігає всі дані у вбудованому екземплярі RocksDB, усуваючи складність налаштування, оптимізації та резервного копіювання PostgreSQL.
Стандартні клієнти підтримуються
Працює з Element, FluffyChat, Cinny, Nheko та будь-яким іншим клієнтом, що підтримує клієнт-серверний API Matrix.
Контроль реєстраційного токена
Обмежте створення нових облікових записів за допомогою спільного секретного токена, щоб лише запрошені вами люди могли зареєструватися на вашому сервері.
Чому варто запускати Matrix Conduit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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