Matrix Conduit — це простий, швидкий і надійний Matrix homeserver, написаний на Rust. Розроблений як легка альтернатива Synapse, він постачається як єдиний бінарний файл із вбудованою базою даних RocksDB, що усуває потребу в PostgreSQL або інших зовнішніх службах і значно знижує обсяг ресурсів, необхідних для запуску власного чат-сервера.

Самостійне розміщення Conduit на VPS дає вам повне право власності на історію повідомлень, медіафайли та ключі шифрування, водночас забезпечуючи федерацію з глобальною мережею Matrix. Наскрізне шифрування ввімкнено за замовчуванням, і будь-який стандартний клієнт Matrix, як-от Element, FluffyChat або Cinny, підключається одразу, тож ваша спільнота продовжує використовувати інструменти, які вона вже знає.