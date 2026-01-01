Розгорнути Papermerge: встановлення в один клік.
Система керування документами з відкритим кодом з автоматичним OCR, повнотекстовим пошуком та організацією на основі тегів для всіх ваших відсканованих документів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Papermerge
Papermerge — це система керування документами з відкритим вихідним кодом, призначена для перетворення фізичної документації на цифровий архів з можливістю пошуку та організованим зберіганням. Завантажуйте PDF-файли або відскановані зображення, і Papermerge автоматично витягує текст за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), роблячи кожен рахунок-фактуру, договір і квитанцію миттєво доступними для пошуку за вмістом. Організація на основі тегів, ієрархії папок і користувацькі поля метаданих надають вам детальний контроль над тим, як документи структуруються та витягуються. Підтримка кількох користувачів із дозволами на основі ролей робить її придатною як для малого бізнесу, так і для професійної практики.
Самостійне розміщення Papermerge на власному VPS означає, що конфіденційні фінансові записи, юридичні документи та особисті файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви уникаєте щомісячної плати за хмарне сховище, отримуючи необмежену ємність для документів, можливість застосовувати власні політики зберігання та гнучкість інтеграції з існуючими робочими процесами через REST API Papermerge.
Ключові характеристики Papermerge
Автоматичне розпізнавання OCR
Papermerge автоматично видобуває текст з можливістю пошуку з PDF-файлів та відсканованих зображень під час завантаження, перетворюючи стос відсканованих документів на базу даних, доступну для запитів.
Повнотекстовий пошук
Шукайте за повним вмістом та метаданими кожного документа в архіві, з фільтрами за датою, тегами та спеціальними полями для точного пошуку.
Організація тегів і папок
Поєднуйте ієрархії папок з гнучкими тегами та користувацькими полями метаданих, щоб створити організаційну структуру, яка відповідає тому, як насправді працює ваш бізнес.
Багатокористувацькі права доступу
Рольовий контроль доступу дозволяє командам спільно використовувати єдиний архів документів, зберігаючи при цьому конфіденційні файли видимими лише для авторизованих користувачів.
Операції зі сторінками PDF
Об'єднуйте, розділяйте та змінюйте порядок сторінок PDF безпосередньо в Papermerge, усуваючи потребу в окремому редакторі PDF під час упорядкування відсканованих документів.
Чому варто запускати Papermerge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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