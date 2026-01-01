Знижка до 68% на Papermerge

Розгорнути Papermerge: встановлення в один клік.

Система керування документами з відкритим кодом з автоматичним OCR, повнотекстовим пошуком та організацією на основі тегів для всіх ваших відсканованих документів.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Papermerge: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Papermerge

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Papermerge

Papermerge — це система керування документами з відкритим вихідним кодом, призначена для перетворення фізичної документації на цифровий архів з можливістю пошуку та організованим зберіганням. Завантажуйте PDF-файли або відскановані зображення, і Papermerge автоматично витягує текст за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), роблячи кожен рахунок-фактуру, договір і квитанцію миттєво доступними для пошуку за вмістом. Організація на основі тегів, ієрархії папок і користувацькі поля метаданих надають вам детальний контроль над тим, як документи структуруються та витягуються. Підтримка кількох користувачів із дозволами на основі ролей робить її придатною як для малого бізнесу, так і для професійної практики.

Самостійне розміщення Papermerge на власному VPS означає, що конфіденційні фінансові записи, юридичні документи та особисті файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви уникаєте щомісячної плати за хмарне сховище, отримуючи необмежену ємність для документів, можливість застосовувати власні політики зберігання та гнучкість інтеграції з існуючими робочими процесами через REST API Papermerge.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Papermerge

Автоматичне розпізнавання OCR

Papermerge автоматично видобуває текст з можливістю пошуку з PDF-файлів та відсканованих зображень під час завантаження, перетворюючи стос відсканованих документів на базу даних, доступну для запитів.

Повнотекстовий пошук

Шукайте за повним вмістом та метаданими кожного документа в архіві, з фільтрами за датою, тегами та спеціальними полями для точного пошуку.

Організація тегів і папок

Поєднуйте ієрархії папок з гнучкими тегами та користувацькими полями метаданих, щоб створити організаційну структуру, яка відповідає тому, як насправді працює ваш бізнес.

Багатокористувацькі права доступу

Рольовий контроль доступу дозволяє командам спільно використовувати єдиний архів документів, зберігаючи при цьому конфіденційні файли видимими лише для авторизованих користувачів.

Операції зі сторінками PDF

Об'єднуйте, розділяйте та змінюйте порядок сторінок PDF безпосередньо в Papermerge, усуваючи потребу в окремому редакторі PDF під час упорядкування відсканованих документів.

Чому варто запускати Papermerge у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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