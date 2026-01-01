Papermerge — це система керування документами з відкритим вихідним кодом, призначена для перетворення фізичної документації на цифровий архів з можливістю пошуку та організованим зберіганням. Завантажуйте PDF-файли або відскановані зображення, і Papermerge автоматично витягує текст за допомогою оптичного розпізнавання символів (OCR), роблячи кожен рахунок-фактуру, договір і квитанцію миттєво доступними для пошуку за вмістом. Організація на основі тегів, ієрархії папок і користувацькі поля метаданих надають вам детальний контроль над тим, як документи структуруються та витягуються. Підтримка кількох користувачів із дозволами на основі ролей робить її придатною як для малого бізнесу, так і для професійної практики.

Самостійне розміщення Papermerge на власному VPS означає, що конфіденційні фінансові записи, юридичні документи та особисті файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Ви уникаєте щомісячної плати за хмарне сховище, отримуючи необмежену ємність для документів, можливість застосовувати власні політики зберігання та гнучкість інтеграції з існуючими робочими процесами через REST API Papermerge.