Annif — це інструментарій з відкритим кодом від Національної бібліотеки Фінляндії, який автоматично призначає предметні терміни документам. Він поєднує лексичні, статистичні та машинні навчальні бекенди, включаючи TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE та ансамблеві моделі, щоб каталогізатори могли обирати або комбінувати алгоритми, які найкраще підходять для кожної колекції та мови.

Самостійне розміщення Annif на власному VPS зберігає навчальні корпуси, контрольовані словники та бібліографічні метадані під вашим повним контролем замість надсилання їх до стороннього сервісу індексування. Контейнер надає REST API та браузерний інтерфейс для тестування проєктів, тому інтеграція Annif в існуючі каталогізаційні конвеєри або створення власних клієнтів вимагає лише HTTP-викликів.