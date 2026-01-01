Розгорніть Annif в один клік.
Багатомовний автоматизований інструментарій предметного індексування для бібліотек, архівів, музеїв та дослідницьких робочих процесів.
Виберіть тариф VPS для Annif
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Annif
Annif — це інструментарій з відкритим кодом від Національної бібліотеки Фінляндії, який автоматично призначає предметні терміни документам. Він поєднує лексичні, статистичні та машинні навчальні бекенди, включаючи TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE та ансамблеві моделі, щоб каталогізатори могли обирати або комбінувати алгоритми, які найкраще підходять для кожної колекції та мови.
Самостійне розміщення Annif на власному VPS зберігає навчальні корпуси, контрольовані словники та бібліографічні метадані під вашим повним контролем замість надсилання їх до стороннього сервісу індексування. Контейнер надає REST API та браузерний інтерфейс для тестування проєктів, тому інтеграція Annif в існуючі каталогізаційні конвеєри або створення власних клієнтів вимагає лише HTTP-викликів.
Ключові характеристики Annif
Кілька індексувальних бекендів
Виберіть між TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE та stwfsapy, або об'єднайте їх в ансамблі, налаштовані для кожної мови та колекції.
Багатомовна підтримка
Настроювані аналізатори обробляють фінську, шведську, англійську, німецьку та інші мови за допомогою стемерів Snowball, Voikko та конвеєрів spaCy.
REST API і веб-інтерфейс
Вбудований інтерфейс користувача браузера дозволяє експериментувати з проєктами, тоді як REST-кінцева точка, задокументована OpenAPI, інтегрує Annif в існуючі інструменти каталогізації.
Керовані словники
Завантажуйте словники SKOS, TSV або CSV, такі як YSO, LCSH або ваш власний тезаурус, щоб пропозиції залишалися узгодженими з авторитетними файлами.
CLI для навчання та оцінювання
Керуйте проєктами, навчайте моделі та порівнюйте точність і повноту з еталонними корпусами за допомогою скриптового інтерфейсу командного рядка.
Чому варто запускати Annif у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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