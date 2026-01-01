Розгорніть Hermes Workspace в один клік.
Командний центр з відкритим вихідним кодом для агента Hermes ШІ — чат, пам'ять, навички, термінал та файли в одному інтерфейсі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hermes Workspace
Hermes Workspace — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом, який перетворює агент Hermes ШІ (від NousResearch) на повнофункціональний командний центр. Він об'єднує багатомодельний чат, постійну пам'ять, каталог з понад 100 навичок, інтегрований термінал, що працює в браузері, та Conductor для оркестрування паралельних субагентів — все це в єдиному самостійно розміщеному інтерфейсі.
Самостійне розміщення Hermes Workspace на вашому VPS означає, що ваші розмови, пам'ять агента та облікові дані залишаються на вашій власній інфраструктурі. Ви отримуєте повний контроль над тим, якого постачальника ШІ ви використовуєте (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral та інші), без плати за повідомлення та без витоку даних з вашого сервера.
Ключові характеристики Hermes Workspace
Багатомодельний чат
Перемикайтеся між локальними моделями Claude, GPT, Gemini, Ollama та будь-якою кінцевою точкою, сумісною з OpenAI, під час розмови без втрати контексту.
Постійна пам'ять і 100+ навичок
Агент пам'ятає між сесіями і може використовувати великий каталог навичок. Переглядайте та редагуйте пам'ять і навички в реальному часі з інтерфейсу користувача.
Інтегрований термінал
Виконуйте команди безпосередньо в робочому просторі за допомогою повноколірного браузерного pty — без переходу до окремої сесії SSH.
Conductor — Паралельні агенти
Запускайте та контролюйте кілька субагентів паралельно з оркестратором місій Conductor та активною сіткою виконавців.
Мобільно-орієнтований PWA
Повна функціональна відповідність на комп'ютері, планшеті та телефоні. Встановіть на головний екран і працюйте з push-сповіщеннями.
Власність самостійно розміщених даних
Усі сеанси агента, пам'ять та облікові дані API залишаються на вашому VPS без обмежень використання та без обміну даними з третіми сторонами.
Чому варто запускати Hermes Workspace у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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