Hermes Workspace — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом, який перетворює агент Hermes ШІ (від NousResearch) на повнофункціональний командний центр. Він об'єднує багатомодельний чат, постійну пам'ять, каталог з понад 100 навичок, інтегрований термінал, що працює в браузері, та Conductor для оркестрування паралельних субагентів — все це в єдиному самостійно розміщеному інтерфейсі.

Самостійне розміщення Hermes Workspace на вашому VPS означає, що ваші розмови, пам'ять агента та облікові дані залишаються на вашій власній інфраструктурі. Ви отримуєте повний контроль над тим, якого постачальника ШІ ви використовуєте (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral та інші), без плати за повідомлення та без витоку даних з вашого сервера.