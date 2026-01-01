MetaMCP — це проксі-сервер MCP (Model Context Protocol) з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів MCP в єдину уніфіковану кінцеву точку. Він дозволяє групувати сервери в простори імен, застосовувати проміжне програмне забезпечення для обмеження швидкості та спостережуваності, а також надавати кінцеві точки з автентифікацією — і все це без зміни ваших існуючих клієнтів MCP.

Самостійне розміщення MetaMCP на власному VPS дає вам повний контроль над інфраструктурою ваших ШІ-інструментів. Підключайте будь-якого клієнта MCP (Cursor, Claude Desktop або власні агенти) до одного керованого шлюзу, зберігайте секрети на стороні сервера та масштабуйте свою екосистему інструментів без переналаштування кожного клієнта при зміні серверів.