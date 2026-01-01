Розгорніть MetaMCP інсталяцією в один клік.
Уніфікований агрегатор і шлюз MCP, який дозволяє вам керувати всіма вашими серверами MCP, компонувати їх та надавати до них доступ через єдину кінцеву точку.
Виберіть тариф VPS для MetaMCP
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою MetaMCP
MetaMCP — це проксі-сервер MCP (Model Context Protocol) з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів MCP в єдину уніфіковану кінцеву точку. Він дозволяє групувати сервери в простори імен, застосовувати проміжне програмне забезпечення для обмеження швидкості та спостережуваності, а також надавати кінцеві точки з автентифікацією — і все це без зміни ваших існуючих клієнтів MCP.
Самостійне розміщення MetaMCP на власному VPS дає вам повний контроль над інфраструктурою ваших ШІ-інструментів. Підключайте будь-якого клієнта MCP (Cursor, Claude Desktop або власні агенти) до одного керованого шлюзу, зберігайте секрети на стороні сервера та масштабуйте свою екосистему інструментів без переналаштування кожного клієнта при зміні серверів.
Ключові характеристики MetaMCP
Агрегація сервера MCP
Об'єднайте будь-яку кількість серверів STDIO або HTTP MCP в єдину уніфіковану кінцеву точку, до якої клієнти можуть підключатися.
Робочі простори просторів імен
Згрупуйте сервери MCP в ізольовані простори імен і перемикайте цілі набори інструментів для кінцевої точки одним клацанням.
Автентифікація ключа API
Захистіть кінцеві точки за допомогою автентифікації за токеном Bearer, щоб лише авторизовані клієнти та агенти могли отримати доступ до ваших інструментів.
Вбудований інспектор MCP
Перевіряйте та налагоджуйте кінцеві точки MetaMCP самостійно зі збереженими конфігураціями сервера, щоб переконатися, що все працює правильно.
Підтримка Middleware
Застосовуйте модульне проміжне програмне забезпечення для обмеження швидкості, спостережуваності та безпеки для всього агрегованого трафіку MCP.
SSO і OAuth
Підтримка провайдерів OpenID Connect забезпечує корпоративний єдиний вхід поряд з локальним керуванням сесіями Better Auth.
Чому варто запускати MetaMCP у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
Перевірка...
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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