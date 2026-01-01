Розгорнути Pterodactyl в один клік.
Панель керування ігровими серверами з відкритим кодом і ізоляцією через Docker, консоллю в реальному часі та підтримкою сотень ігор.
Виберіть тариф VPS для Pterodactyl
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pterodactyl
Pterodactyl – це провідна панель керування ігровими серверами з відкритим вихідним кодом, якій довіряють хостинг-провайдери та ігрові спільноти по всьому світу. Кожен ігровий сервер працює у власному контейнері Docker, що запобігає конфліктам ресурсів і захищає інші сервери на тій самій машині від впливу скомпрометованого сервера. Сучасний інтерфейс на базі React надає власникам серверів доступ до консолі в реальному часі, керування файлами, планування резервного копіювання та моніторинг ресурсів.
Самостійний хостинг Pterodactyl усуває плату за кожен сервер, що стягується керованими хостинг-платформами, і надає адміністраторам повний контроль над брендингом, інтеграціями автентифікації та власними eggs для непідтримуваних ігор. Це розгортання охоплює Panel з MariaDB та Redis — Wings потрібно встановлювати окремо на вузлах, де працюватимуть ігрові сервери.
Ключові характеристики Pterodactyl
Ізоляція Docker
Кожен ігровий сервер працює у власному контейнері, запобігаючи конфліктам ресурсів та зберігаючи безпеку хост-системи, навіть якщо сервер скомпрометовано.
Консоль реального часу
Веб-консоль на базі WebSocket надає гравцям та адміністраторам прямий доступ у реальному часі до виводу сервера та команд безпосередньо з браузера.
Автоматичні бекапи
Вбудоване планування резервного копіювання зберігає знімки сервера в S3-сумісне сховище, захищаючи дані ігрового світу без ручного втручання.
Багатовузлове масштабування
Керуйте ігровими серверами, розподіленими між кількома фізичними машинами, з однієї Панелі, масштабуючи потужність, додаючи вузли Wings зі зростанням попиту.
Яйця громади
Сотні яєць, створених спільнотою, охоплюють Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike та інші ігри — розгортайте будь-яку підтримувану гру за лічені секунди.
Чому варто запускати Pterodactyl у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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