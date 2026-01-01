Pterodactyl – це провідна панель керування ігровими серверами з відкритим вихідним кодом, якій довіряють хостинг-провайдери та ігрові спільноти по всьому світу. Кожен ігровий сервер працює у власному контейнері Docker, що запобігає конфліктам ресурсів і захищає інші сервери на тій самій машині від впливу скомпрометованого сервера. Сучасний інтерфейс на базі React надає власникам серверів доступ до консолі в реальному часі, керування файлами, планування резервного копіювання та моніторинг ресурсів.

Самостійний хостинг Pterodactyl усуває плату за кожен сервер, що стягується керованими хостинг-платформами, і надає адміністраторам повний контроль над брендингом, інтеграціями автентифікації та власними eggs для непідтримуваних ігор. Це розгортання охоплює Panel з MariaDB та Redis — Wings потрібно встановлювати окремо на вузлах, де працюватимуть ігрові сервери.