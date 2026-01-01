Розгорніть Dolibarr в один клік.
Платформа ERP та CRM з відкритим кодом для управління продажами, виставленням рахунків, запасами та бізнес-операціями.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dolibarr
Dolibarr – це модульна ERP та CRM платформа з відкритим кодом, що охоплює повний спектр бізнес-операцій — управління клієнтами, комерційні пропозиції, рахунки-фактури, запаси, проєкти, людські ресурси та бухгалтерський облік — в єдиній інтегрованій системі. Її модульна архітектура дозволяє активувати лише ті функції, які потрібні вашому бізнесу, зберігаючи інтерфейс незахаращеним у міру зростання ваших потреб.
Самостійне розміщення Dolibarr на вашому VPS означає, що ваші фінансові дані, записи клієнтів та бізнес-документи зберігаються на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте. Немає ліцензійних зборів за кожного користувача, жодних обмежень на зберігання, встановлених постачальником, і не потрібна підписка для розблокування розширених модулів — що робить його економічно ефективним довгостроковим вибором для зростаючих підприємств, які прагнуть повного володіння своїми операційними даними.
Ключові характеристики Dolibarr
Інтегрована CRM
Відстежуйте потенційних клієнтів, керуйте контактами та контролюйте воронку продажів від першого контакту до підписаного рахунку в одному місці.
Рахунки-фактури та комерційні пропозиції
Створюйте професійні пропозиції, перетворюйте їх на замовлення та виставляйте рахунки з автоматичним відстеженням платежів та нагадуваннями.
Управління товарами
Відстежуйте рівні запасів, керуйте замовленнями на закупівлю та відстежуйте переміщення товарів між складами або локаціями.
Відстеження проєктів і часу
Призначайте завдання, фіксуйте час за проєктами та вимірюйте прибутковість за допомогою вбудованого управління ресурсами та бюджетом.
Модульна архітектура
Активуйте лише модулі, які потрібні бізнесу сьогодні, а потім увімкніть додаткові функції, коли операції розширяться.
Чому варто запускати Dolibarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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