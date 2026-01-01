Dolibarr – це модульна ERP та CRM платформа з відкритим кодом, що охоплює повний спектр бізнес-операцій — управління клієнтами, комерційні пропозиції, рахунки-фактури, запаси, проєкти, людські ресурси та бухгалтерський облік — в єдиній інтегрованій системі. Її модульна архітектура дозволяє активувати лише ті функції, які потрібні вашому бізнесу, зберігаючи інтерфейс незахаращеним у міру зростання ваших потреб.

Самостійне розміщення Dolibarr на вашому VPS означає, що ваші фінансові дані, записи клієнтів та бізнес-документи зберігаються на інфраструктурі, яку ви повністю контролюєте. Немає ліцензійних зборів за кожного користувача, жодних обмежень на зберігання, встановлених постачальником, і не потрібна підписка для розблокування розширених модулів — що робить його економічно ефективним довгостроковим вибором для зростаючих підприємств, які прагнуть повного володіння своїми операційними даними.