Shadowbroker — це платформа геопросторової розвідки OSINT з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує понад 60 глобальних потоків даних у реальному часі в єдиний інтерактивний інтерфейс карти. Вона об'єднує позиції приватних та комерційних літаків, рух морських суден, активні прольоти супутників, зони конфліктів, події глушіння GPS, сейсмічну активність, камери відеоспостереження та сіткові радіомережі — загальнодоступні дані, які рідко збираються в одному місці. Додатковий рівень агента ШІ дозволяє підключити мовну модель для аналізу потоків та виявлення кореляцій, які не видно при перегляді окремих шарів даних.

Самостійне розміщення Shadowbroker на VPS надає команді постійну, спільну інформаційну панель без аналітики використання, без обміну даними з третіми сторонами та з повним контролем над тим, які потоки та інтеграції API увімкнено.