Розгорнути Shadowbroker: встановлення в один клік.
Відкрита OSINT-платформа в реальному часі, що об'єднує понад 60 актуальних глобальних розвідувальних каналів — літаки, кораблі, супутники та інше — на одній карті.
Виберіть тариф VPS для Shadowbroker
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shadowbroker
Shadowbroker — це платформа геопросторової розвідки OSINT з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує понад 60 глобальних потоків даних у реальному часі в єдиний інтерактивний інтерфейс карти. Вона об'єднує позиції приватних та комерційних літаків, рух морських суден, активні прольоти супутників, зони конфліктів, події глушіння GPS, сейсмічну активність, камери відеоспостереження та сіткові радіомережі — загальнодоступні дані, які рідко збираються в одному місці. Додатковий рівень агента ШІ дозволяє підключити мовну модель для аналізу потоків та виявлення кореляцій, які не видно при перегляді окремих шарів даних.
Самостійне розміщення Shadowbroker на VPS надає команді постійну, спільну інформаційну панель без аналітики використання, без обміну даними з третіми сторонами та з повним контролем над тим, які потоки та інтеграції API увімкнено.
Ключові характеристики Shadowbroker
60+ живих потоків даних
Об'єднуйте позиції літаків, морські судна, прольоти супутників, зони конфліктів, події глушіння GPS та сейсмічні дані з понад 60 джерел без перемикання між інструментами.
Відстеження літаків і суден
Відстежуйте приватні літаки, комерційні рейси та морські судна в реальному часі за допомогою інтеграцій потоків OpenSky OAuth2 та AIS для глобального покриття.
Шар агента ШІ
Підключіть мовну модель, щоб автоматично аналізувати потокові дані та виявляти раніше небачені кореляції між геопросторовими шарами даних.
Накладання конфліктів і загроз
Візуалізуйте активні зони конфліктів, події глушіння GPS, фронти лісових пожеж та екстрені сповіщення на одній карті з повітряним та морським рухом.
Самостійний інтелект
Зберігайте всі розвідувальні дані на власному VPS без підписок на SaaS, без аналітики використання та без сторонніх платформ, які отримують ваші запити.
Чому варто запускати Shadowbroker у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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