Знижка до 68% на Shadowbroker

Розгорнути Shadowbroker: встановлення в один клік.

Відкрита OSINT-платформа в реальному часі, що об'єднує понад 60 актуальних глобальних розвідувальних каналів — літаки, кораблі, супутники та інше — на одній карті.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Shadowbroker: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Shadowbroker

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Shadowbroker

Shadowbroker — це платформа геопросторової розвідки OSINT з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує понад 60 глобальних потоків даних у реальному часі в єдиний інтерактивний інтерфейс карти. Вона об'єднує позиції приватних та комерційних літаків, рух морських суден, активні прольоти супутників, зони конфліктів, події глушіння GPS, сейсмічну активність, камери відеоспостереження та сіткові радіомережі — загальнодоступні дані, які рідко збираються в одному місці. Додатковий рівень агента ШІ дозволяє підключити мовну модель для аналізу потоків та виявлення кореляцій, які не видно при перегляді окремих шарів даних.

Самостійне розміщення Shadowbroker на VPS надає команді постійну, спільну інформаційну панель без аналітики використання, без обміну даними з третіми сторонами та з повним контролем над тим, які потоки та інтеграції API увімкнено.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Shadowbroker

60+ живих потоків даних

Об'єднуйте позиції літаків, морські судна, прольоти супутників, зони конфліктів, події глушіння GPS та сейсмічні дані з понад 60 джерел без перемикання між інструментами.

Відстеження літаків і суден

Відстежуйте приватні літаки, комерційні рейси та морські судна в реальному часі за допомогою інтеграцій потоків OpenSky OAuth2 та AIS для глобального покриття.

Шар агента ШІ

Підключіть мовну модель, щоб автоматично аналізувати потокові дані та виявляти раніше небачені кореляції між геопросторовими шарами даних.

Накладання конфліктів і загроз

Візуалізуйте активні зони конфліктів, події глушіння GPS, фронти лісових пожеж та екстрені сповіщення на одній карті з повітряним та морським рухом.

Самостійний інтелект

Зберігайте всі розвідувальні дані на власному VPS без підписок на SaaS, без аналітики використання та без сторонніх платформ, які отримують ваші запити.

Чому варто запускати Shadowbroker у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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