Знижка до 68% на Euro-Office DocumentServer

Розгорніть Euro-Office DocumentServer в один клік

Європейський незалежний пакет офісних програм із власним хостингом для спільного редагування документів, електронних таблиць та презентацій у браузері.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Euro-Office DocumentServer в один клік

Виберіть тариф VPS для Euro-Office DocumentServer

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer – це офісний онлайн-пакет з відкритим вихідним кодом, який дозволяє виконувати спільне редагування файлів у форматах DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP та PDF у браузері на вашій власній інфраструктурі. Пакет створений на основі коду ONLYOFFICE DocumentServer, ліцензованого AGPL, та перейменований з метою забезпечення європейського цифрового суверенітету. Він слугує готовим до використання серверним модулем для спільного редагування на таких платформах, як Nextcloud та ownCloud.

Euro-Office DocumentServer зберігає кожен документ, сеанс редагування та виклик інтеграції всередині вашого VPS – жодна стороння хмарна служба не має доступу до вмісту. Авторизація за допомогою токенів JWT забезпечує захист API за замовчуванням, а комплект для розгортання містить PostgreSQL, RabbitMQ та Redis, попередньо налаштовані для сервера редагування, готового до роботи в виробничому середовищі.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Euro-Office DocumentServer

Незалежність

Європейський форк AGPL орієнтований на цифрову незалежність. Кожен документ, журнал і рядок бази даних зберігається на інфраструктурі, яку ви контролюєте.

Спільне редагування у реальному часі

Кілька користувачів можуть одночасно редагувати один і той самий документ, електронну таблицю або презентацію, використовуючи "живі" курсори, коментарі та відстеження змін.

Сумісність з MS Office

Відкриває та зберігає файли у форматах DOCX, XLSX і PPTX із точним збереженням макета, а також має вбудовану підтримку форматів ODT, ODS та ODP.

Безпека API JWT

Перевірка JSON Web Token захищає кожен виклик API, тому лише авторизовані інтеграції та клієнти можуть підключатися до сервера редагування.

Інтеграція Nextcloud

Бекенд для спільного редагування для Nextcloud, ownCloud та інших платформ, які вже підтримують конектори ONLYOFFICE.

Редагування PDF і форм

Редагуйте PDF-файли та створюйте PDF-форми для заповнення безпосередньо в браузері – без додаткового програмного забезпечення або плагінів

Чому варто запускати Euro-Office DocumentServer у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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