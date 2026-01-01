Euro-Office DocumentServer – це офісний онлайн-пакет з відкритим вихідним кодом, який дозволяє виконувати спільне редагування файлів у форматах DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP та PDF у браузері на вашій власній інфраструктурі. Пакет створений на основі коду ONLYOFFICE DocumentServer, ліцензованого AGPL, та перейменований з метою забезпечення європейського цифрового суверенітету. Він слугує готовим до використання серверним модулем для спільного редагування на таких платформах, як Nextcloud та ownCloud.

Euro-Office DocumentServer зберігає кожен документ, сеанс редагування та виклик інтеграції всередині вашого VPS – жодна стороння хмарна служба не має доступу до вмісту. Авторизація за допомогою токенів JWT забезпечує захист API за замовчуванням, а комплект для розгортання містить PostgreSQL, RabbitMQ та Redis, попередньо налаштовані для сервера редагування, готового до роботи в виробничому середовищі.