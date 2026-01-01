Розгорніть Euro-Office DocumentServer в один клік
Європейський незалежний пакет офісних програм із власним хостингом для спільного редагування документів, електронних таблиць та презентацій у браузері.
Виберіть тариф VPS для Euro-Office DocumentServer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer – це офісний онлайн-пакет з відкритим вихідним кодом, який дозволяє виконувати спільне редагування файлів у форматах DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP та PDF у браузері на вашій власній інфраструктурі. Пакет створений на основі коду ONLYOFFICE DocumentServer, ліцензованого AGPL, та перейменований з метою забезпечення європейського цифрового суверенітету. Він слугує готовим до використання серверним модулем для спільного редагування на таких платформах, як Nextcloud та ownCloud.
Euro-Office DocumentServer зберігає кожен документ, сеанс редагування та виклик інтеграції всередині вашого VPS – жодна стороння хмарна служба не має доступу до вмісту. Авторизація за допомогою токенів JWT забезпечує захист API за замовчуванням, а комплект для розгортання містить PostgreSQL, RabbitMQ та Redis, попередньо налаштовані для сервера редагування, готового до роботи в виробничому середовищі.
Ключові характеристики Euro-Office DocumentServer
Незалежність
Європейський форк AGPL орієнтований на цифрову незалежність. Кожен документ, журнал і рядок бази даних зберігається на інфраструктурі, яку ви контролюєте.
Спільне редагування у реальному часі
Кілька користувачів можуть одночасно редагувати один і той самий документ, електронну таблицю або презентацію, використовуючи "живі" курсори, коментарі та відстеження змін.
Сумісність з MS Office
Відкриває та зберігає файли у форматах DOCX, XLSX і PPTX із точним збереженням макета, а також має вбудовану підтримку форматів ODT, ODS та ODP.
Безпека API JWT
Перевірка JSON Web Token захищає кожен виклик API, тому лише авторизовані інтеграції та клієнти можуть підключатися до сервера редагування.
Інтеграція Nextcloud
Бекенд для спільного редагування для Nextcloud, ownCloud та інших платформ, які вже підтримують конектори ONLYOFFICE.
Редагування PDF і форм
Редагуйте PDF-файли та створюйте PDF-форми для заповнення безпосередньо в браузері – без додаткового програмного забезпечення або плагінів
Чому варто запускати Euro-Office DocumentServer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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