Розгорнути dashdot в один клік.
Мінімалістична панель керування сервером, що відображає в реальному часі статистику ЦП, ОЗП, сховища та мережі, з сучасним скляним дизайном.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою dashdot
dashdot — це легка, відкрита серверна панель керування, створена для самостійних хостерів, які хочуть мати гарний швидкий огляд життєво важливих показників свого VPS. На відміну від повноцінних систем моніторингу, які вимагають баз даних, агентів і складної конфігурації, dashdot працює як єдиний контейнер — розгорніть його, і навантаження ЦП, використання ОЗП, обсяг сховища та пропускна здатність мережі з'являться миттєво без жодних налаштувань.
Скляний інтерфейс розроблений для закріплення у вкладці браузера або відображення на настінному екрані. Оскільки він зчитує системні метрики безпосередньо з хоста, усе залишається на власній інфраструктурі — без зовнішньої телеметрії, без необхідності створення облікових записів, без витоку даних із сервера.
Ключові характеристики dashdot
Системні метрики в реальному часі
Поточне навантаження на ЦП, використання ОЗП, обсяг сховища та пропускна здатність мережі оновлюються безперервно, щоб ви завжди бачили поточний стан вашого сервера з першого погляду.
Розгортання без налаштування
Без бази даних, без агентів, без майстра налаштування — один контейнер запускається, і статистика сервера з'являється миттєво без ручної конфігурації.
Моніторинг температури CPU
Апаратні датчики температури зчитуються безпосередньо з хоста, що дає раннє попередження про теплові проблеми до того, як вони вплинуть на продуктивність.
Скломорфний дизайн
Інтерфейс користувача з ефектом матового скла створений для закріплення на вкладці браузера або відображення на виділеному моніторі як панель стану сервера в реальному часі.
Компактний розмір
dashdot використовує мінімум власних CPU та ОЗП, тому навантаження на моніторинг суттєво не впливає на ресурси, які він вимірює.
Чому варто запускати dashdot у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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