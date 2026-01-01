dashdot — це легка, відкрита серверна панель керування, створена для самостійних хостерів, які хочуть мати гарний швидкий огляд життєво важливих показників свого VPS. На відміну від повноцінних систем моніторингу, які вимагають баз даних, агентів і складної конфігурації, dashdot працює як єдиний контейнер — розгорніть його, і навантаження ЦП, використання ОЗП, обсяг сховища та пропускна здатність мережі з'являться миттєво без жодних налаштувань.

Скляний інтерфейс розроблений для закріплення у вкладці браузера або відображення на настінному екрані. Оскільки він зчитує системні метрики безпосередньо з хоста, усе залишається на власній інфраструктурі — без зовнішньої телеметрії, без необхідності створення облікових записів, без витоку даних із сервера.