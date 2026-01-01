Інсталяція Quasarr в один клік.
Міст JDownloader, який надає доступ до індексатора Newznab та клієнта завантаження SABnzbd для всього медіа-стеку Arr.
Виберіть тариф VPS для Quasarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Quasarr
Quasarr — це легкий сервіс на Python, який прикидається одночасно індексатором Newznab та клієнтом завантаження SABnzbd, а потім надсилає кожне завантаження до JDownloader 2 через свій хмарний API My JDownloader. Результатом є безшовний міст, який дозволяє Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr та Magazarr шукати та завантажувати з хостерів з одним кліком, ніколи не торкаючись справжнього Usenet або BitTorrent.
Самостійне розміщення Quasarr на VPS підтримує міст онлайн цілодобово, разом з JDownloader, та включає вбудований потік дешифрування CAPTCHA для захищених посилань. Активні спонсори GitHub можуть підключити SponsorsHelper для автоматичного розв'язання CAPTCHA.
Ключові характеристики Quasarr
Міст JDownloader
Пересилає кожне завантаження з Radarr, Sonarr, Lidarr та Magazarr безпосередньо в JDownloader 2 через хмарний API My JDownloader.
Індексатор Newznab
Quasarr надає кінцеву точку пошуку, сумісну з Newznab, щоб стек Arr міг знаходити релізи на підтримуваних хостингах в один клік, використовуючи ідентифікатори IMDb або текстові запити.
Емуляція клієнта SABnzbd
Діє як клієнт завантаження SABnzbd, щоб Radarr, Sonarr та Lidarr могли ставити в чергу, відстежувати та імпортувати завершені завантаження без жодних змін у їхньому робочому процесі.
Розшифровка CAPTCHA
Вбудована дешифровка посилань обробляє релізи, захищені CAPTCHA, з опціональними скриптами Tampermonkey та інтеграцією SponsorsHelper для автоматичного розв'язання.
Контроль категорій та дзеркал
Білі списки за категоріями для імен хостів та дзеркал завантаження зберігають вашу бібліотеку на джерелах, яким ви довіряєте, без зміни конфігурації Arr.
Сповіщення та автентифікація
Додаткові сповіщення Discord та Telegram, а також автентифікація на основі форм або HTTP Basic захищають веб-інтерфейс і тримають вас в курсі подій.
Чому варто запускати Quasarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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