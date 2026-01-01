Quasarr — це легкий сервіс на Python, який прикидається одночасно індексатором Newznab та клієнтом завантаження SABnzbd, а потім надсилає кожне завантаження до JDownloader 2 через свій хмарний API My JDownloader. Результатом є безшовний міст, який дозволяє Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr та Magazarr шукати та завантажувати з хостерів з одним кліком, ніколи не торкаючись справжнього Usenet або BitTorrent.

Самостійне розміщення Quasarr на VPS підтримує міст онлайн цілодобово, разом з JDownloader, та включає вбудований потік дешифрування CAPTCHA для захищених посилань. Активні спонсори GitHub можуть підключити SponsorsHelper для автоматичного розв'язання CAPTCHA.