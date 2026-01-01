Знижка до 68% на Quasarr

Інсталяція Quasarr в один клік.

Міст JDownloader, який надає доступ до індексатора Newznab та клієнта завантаження SABnzbd для всього медіа-стеку Arr.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Інсталяція Quasarr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Quasarr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Quasarr

Quasarr — це легкий сервіс на Python, який прикидається одночасно індексатором Newznab та клієнтом завантаження SABnzbd, а потім надсилає кожне завантаження до JDownloader 2 через свій хмарний API My JDownloader. Результатом є безшовний міст, який дозволяє Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr та Magazarr шукати та завантажувати з хостерів з одним кліком, ніколи не торкаючись справжнього Usenet або BitTorrent.

Самостійне розміщення Quasarr на VPS підтримує міст онлайн цілодобово, разом з JDownloader, та включає вбудований потік дешифрування CAPTCHA для захищених посилань. Активні спонсори GitHub можуть підключити SponsorsHelper для автоматичного розв'язання CAPTCHA.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Quasarr

Міст JDownloader

Пересилає кожне завантаження з Radarr, Sonarr, Lidarr та Magazarr безпосередньо в JDownloader 2 через хмарний API My JDownloader.

Індексатор Newznab

Quasarr надає кінцеву точку пошуку, сумісну з Newznab, щоб стек Arr міг знаходити релізи на підтримуваних хостингах в один клік, використовуючи ідентифікатори IMDb або текстові запити.

Емуляція клієнта SABnzbd

Діє як клієнт завантаження SABnzbd, щоб Radarr, Sonarr та Lidarr могли ставити в чергу, відстежувати та імпортувати завершені завантаження без жодних змін у їхньому робочому процесі.

Розшифровка CAPTCHA

Вбудована дешифровка посилань обробляє релізи, захищені CAPTCHA, з опціональними скриптами Tampermonkey та інтеграцією SponsorsHelper для автоматичного розв'язання.

Контроль категорій та дзеркал

Білі списки за категоріями для імен хостів та дзеркал завантаження зберігають вашу бібліотеку на джерелах, яким ви довіряєте, без зміни конфігурації Arr.

Сповіщення та автентифікація

Додаткові сповіщення Discord та Telegram, а також автентифікація на основі форм або HTTP Basic захищають веб-інтерфейс і тримають вас в курсі подій.

Чому варто запускати Quasarr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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