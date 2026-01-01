Розгортання Dkron в один клік.
Розподілений, відмовостійкий планувальник завдань з веб-інтерфейсом та вбудованою кластеризацією для високонадійних робочих навантажень cron.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dkron
Dkron — це розподілена система планування завдань з відкритим вихідним кодом, написана на Go, яка замінює традиційний cron відмовостійкою, кластерно-орієнтованою альтернативою. На відміну від cron для одного хоста, Dkron використовує протокол консенсусу Raft та рівень членства на основі gossip, тому завдання продовжують працювати, навіть якщо окремі вузли виходять з ладу, усуваючи єдину точку відмови, яка є проблемою для класичних crontabs.
Самостійне розміщення Dkron на власному VPS зберігає розклади, історію виконання та корисне навантаження завдань під вашим контролем, водночас надаючи вбудований веб-інтерфейс, REST API та HTTP/shell виконавці для запуску скриптів, вебхуків та зовнішніх команд. Вбудований механізм зберігання усуває потребу в будь-якій зовнішній базі даних, перетворюючи розгортання на єдиний контейнер зі стійким томом даних для стану Raft та історії завдань.
Ключові характеристики Dkron
Відмовостійке планування
Консенсус Raft забезпечує безперебійну роботу ваших завдань cron попри збої вузлів, перезапуски та проблеми з мережею без ручного втручання.
Вбудований веб-інтерфейс
Керуйте завданнями, переглядайте історію виконання та запускайте виконання з чистого інтерфейсу браузера, не пишучи файли crontab вручну.
REST API і вебхуки
Створюйте, оновлюйте та запускайте завдання програмно з конвеєрів CI, скриптів або зовнішніх систем через версійний HTTP API.
Модульні виконавці
Виконуйте команди оболонки, HTTP-запити, виклики gRPC або повідомлення NATS як заплановані завдання, використовуючи вбудовані плагіни виконавця.
Нативний рушій зберігання
Сховище на базі BoltDB постачається з бінарним файлом, усуваючи потребу в зовнішніх базах даних, таких як etcd, Consul або PostgreSQL.
Кластерно-готова архітектура
Почніть як єдиний вузол і масштабуйтеся горизонтально, додаючи додаткові сервери та агенти у міру зростання вашого навантаження.
Чому варто запускати Dkron у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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