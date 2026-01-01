Dkron — це розподілена система планування завдань з відкритим вихідним кодом, написана на Go, яка замінює традиційний cron відмовостійкою, кластерно-орієнтованою альтернативою. На відміну від cron для одного хоста, Dkron використовує протокол консенсусу Raft та рівень членства на основі gossip, тому завдання продовжують працювати, навіть якщо окремі вузли виходять з ладу, усуваючи єдину точку відмови, яка є проблемою для класичних crontabs.

Самостійне розміщення Dkron на власному VPS зберігає розклади, історію виконання та корисне навантаження завдань під вашим контролем, водночас надаючи вбудований веб-інтерфейс, REST API та HTTP/shell виконавці для запуску скриптів, вебхуків та зовнішніх команд. Вбудований механізм зберігання усуває потребу в будь-якій зовнішній базі даних, перетворюючи розгортання на єдиний контейнер зі стійким томом даних для стану Raft та історії завдань.