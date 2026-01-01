MongoDB – це провідна документоорієнтована база даних з відкритим вихідним кодом, яка зберігає дані у гнучких, JSON-подібних документах, а не в жорстких реляційних таблицях. Версія 4.4 пропонує готову до виробництва платформу з транзакціями ACID для кількох документів, потужним фреймворком агрегації та горизонтальною масштабованістю завдяки шардингу. Її динамічна схема дозволяє структурам даних додатків розвиватися без складних міграцій, що робить її природним вибором для сучасних робочих процесів розробки.

Запуск MongoDB на власному VPS надає вам виділену продуктивність вводу/виводу, повний контроль конфігурації та передбачувані витрати порівняно з керованими хмарними сервісами баз даних. Ви можете налаштовувати розподіл пам'яті, впроваджувати власні стратегії резервного копіювання та підключати будь-яку програму, використовуючи нативні драйвери, доступні для кожної основної мови програмування.