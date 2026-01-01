Розгорніть MongoDB 4 в один клік.
Гнучка документоорієнтована база даних NoSQL для сучасних застосунків з динамічними схемами та потужними запитами.
Виберіть тариф VPS для MongoDB 4
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MongoDB 4
MongoDB – це провідна документоорієнтована база даних з відкритим вихідним кодом, яка зберігає дані у гнучких, JSON-подібних документах, а не в жорстких реляційних таблицях. Версія 4.4 пропонує готову до виробництва платформу з транзакціями ACID для кількох документів, потужним фреймворком агрегації та горизонтальною масштабованістю завдяки шардингу. Її динамічна схема дозволяє структурам даних додатків розвиватися без складних міграцій, що робить її природним вибором для сучасних робочих процесів розробки.
Запуск MongoDB на власному VPS надає вам виділену продуктивність вводу/виводу, повний контроль конфігурації та передбачувані витрати порівняно з керованими хмарними сервісами баз даних. Ви можете налаштовувати розподіл пам'яті, впроваджувати власні стратегії резервного копіювання та підключати будь-яку програму, використовуючи нативні драйвери, доступні для кожної основної мови програмування.
Ключові характеристики MongoDB 4
Модель даних документа
Зберігайте ієрархічні, вкладені дані в окремих документах замість того, щоб розподіляти їх між кількома об'єднаними таблицями, спрощуючи код програми та запити.
ACID Транзакції
Багатодокументні ACID-транзакції гарантують узгодженість даних між колекціями, відповідаючи вимогам надійності фінансових та критично важливих бізнес-даних.
Фреймворк агрегації
Потужні конвеєрні процеси агрегації обробляють та перетворюють дані на стороні сервера, що дозволяє проводити складну аналітику без переміщення даних до окремої системи.
Горизонтальне масштабування
Вбудоване шардування автоматично розподіляє дані між кількома вузлами, масштабуючи пропускну здатність запису та сховище в міру зростання ваших даних.
Багата мова запитів
Підтримує повнотекстовий пошук, геопросторові запити та складну фільтрацію з вторинними індексами, оптимізованими для кожного шаблону доступу.
Чому варто запускати MongoDB 4 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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