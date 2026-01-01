Swing Music переносить досвід стримінгу, який пропонують комерційні сервіси, на вашу особисту аудіоколекцію — без абонентської плати, ліцензійних обмежень або стиснення аудіо. Він автоматично сканує музичні папки, витягує метадані та організовує все за виконавцем, альбомом і жанром за допомогою продуманого вебінтерфейсу, який включає обкладинки альбомів, відображення текстів пісень та персоналізовані щоденні мікси, створені на основі історії прослуховування.

Самостійне розміщення на VPS надає надійний віддалений доступ до бібліотеки з будь-якого місця, без залежності від домашньої швидкості завантаження або динамічних IP-адрес. Формати FLAC та без втрат відтворюються нативно, тому якість аудіо ніколи не погіршується, а багатокористувацькі профілі дозволяють всій родині ділитися однією бібліотекою, зберігаючи окремі історії прослуховування.