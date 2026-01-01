Розгорніть свінг-музику в один клік.
Self-hosted музичний стримінговий сервер з інтерфейсом на кшталт Spotify для вашої особистої аудіоколекції, щоденних міксів, текстів пісень і підтримки FLAC.
Виберіть тариф VPS для Swing Music
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Swing Music
Swing Music переносить досвід стримінгу, який пропонують комерційні сервіси, на вашу особисту аудіоколекцію — без абонентської плати, ліцензійних обмежень або стиснення аудіо. Він автоматично сканує музичні папки, витягує метадані та організовує все за виконавцем, альбомом і жанром за допомогою продуманого вебінтерфейсу, який включає обкладинки альбомів, відображення текстів пісень та персоналізовані щоденні мікси, створені на основі історії прослуховування.
Самостійне розміщення на VPS надає надійний віддалений доступ до бібліотеки з будь-якого місця, без залежності від домашньої швидкості завантаження або динамічних IP-адрес. Формати FLAC та без втрат відтворюються нативно, тому якість аудіо ніколи не погіршується, а багатокористувацькі профілі дозволяють всій родині ділитися однією бібліотекою, зберігаючи окремі історії прослуховування.
Ключові характеристики Swing Music
Потокове аудіо без втрат
Відтворює FLAC та інші формати без втрат нативно, без перекодування чи стиснення, зберігаючи повну якість звуку ваших записів.
Щоденні мікси
Генерує персоналізовані плейлисти з вашої історії прослуховувань, виявляючи альбоми, які ви не слухали останнім часом, і зберігаючи вашу бібліотеку свіжою.
Відображення тексту пісні
Показує синхронізовані тексти пісень під час відтворення, щоб ви могли стежити, не перемикаючись на окремий застосунок або вкладку браузера.
Скроблінг Last.fm
Автоматично записує кожну композицію, яку ви відтворюєте на Last.fm, зберігаючи статистику прослуховувань та музичні рекомендації актуальними.
Багатокористувацькі профілі
Кожен користувач зберігає власну історію прослуховувань, улюблені та рекомендації, водночас спільно використовуючи ту саму музичну бібліотеку на сервері.
Чому варто запускати Swing Music у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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