Grist — це реляційна електронна таблиця з відкритим кодом, яка поєднує звичність електронних таблиць із потужністю баз даних. Команди використовують її для організації даних, створення власних представлень, інформаційних панелей та розробки інтерактивних застосунків без написання коду, що робить її універсальною самостійно розміщуваною альтернативою Airtable.

Завдяки формулам Python, деталізованому контролю доступу, REST API та власним віджетам, Grist дає змогу як технічним, так і нетехнічним користувачам створювати складні програми для роботи з даними. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного зберігання даних, Redis для кешування продуктивності та маршрутизацію HTTPS Traefik для безпечного доступу команди.