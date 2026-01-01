Розгорніть Grist за допомогою встановлення в один клік.
Гібрид електронної таблиці та бази даних з відкритим вихідним кодом як самостійно розміщена альтернатива Airtable.
Виберіть тариф VPS для Grist
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grist
Grist — це реляційна електронна таблиця з відкритим кодом, яка поєднує звичність електронних таблиць із потужністю баз даних. Команди використовують її для організації даних, створення власних представлень, інформаційних панелей та розробки інтерактивних застосунків без написання коду, що робить її універсальною самостійно розміщуваною альтернативою Airtable.
Завдяки формулам Python, деталізованому контролю доступу, REST API та власним віджетам, Grist дає змогу як технічним, так і нетехнічним користувачам створювати складні програми для роботи з даними. Цей шаблон включає PostgreSQL для надійного зберігання даних, Redis для кешування продуктивності та маршрутизацію HTTPS Traefik для безпечного доступу команди.
Ключові характеристики Grist
Реляційна модель даних
Пов'язуйте таблиці за допомогою посилань та пошуку, як у базі даних, зберігаючи при цьому звичний досвід редагування електронної таблиці.
Формули Python
Використовуйте повноцінний Python для обчислень та перетворення даних замість обмежених мов формул електронних таблиць.
Користувацькі перегляди і макети
Створюйте карткові подання, діаграми, календарі та власні макети віджетів, щоб візуалізувати дані та взаємодіяти з ними будь-яким способом.
Деталізований контроль доступу
Налаштуйте дозволи на рівні документа, таблиці, стовпця та рядка для точного контролю над командною співпрацею та видимістю даних.
Інтеграція REST API
Повний доступ до API дозволяє читати, писати та автоматизувати операції з даними для безшовної інтеграції із зовнішніми інструментами.
Чому варто запускати Grist у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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