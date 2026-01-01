Знижка до 68% на LibrePhotos

Розгортання LibrePhotos в один клік

Самохостингове керування фотографіями з автоматичним розпізнаванням облич, виявленням об'єктів та пошуком на основі ШІ для всієї колекції.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання LibrePhotos в один клік

Виберіть тариф VPS для LibrePhotos

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою LibrePhotos

LibrePhotos — це платформа для керування фотографіями з відкритим кодом, що розміщується самостійно, яка забезпечує організацію вашої особистої фотобібліотеки за допомогою ШІ. На відміну від Google Photos або iCloud, кожне зображення залишається на вашому власному сервері — без обмежень завантаження, абонплати та доступу третіх сторін до ваших спогадів. Він автоматично обробляє ваші фотографії за допомогою розпізнавання облич, виявлення сцен та семантичного пошуку, щоб ви могли знайти будь-яке зображення без ручного тегування.

Самостійне розміщення LibrePhotos на VPS дає вам повний контроль над вашими найособистішими даними. Вся обробка машинного навчання (ML) відбувається локально — кластеризація облич, зворотне геокодування та виявлення об'єктів виконуються на вашому сервері без звернень до зовнішніх сервісів ШІ. Незалежно від того, чи ви мігруєте з хмарного фотосервісу, чи створюєте приватний сімейний архів, LibrePhotos пропонує досконалу, повнофункціональну альтернативу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики LibrePhotos

Розпізнавання облич

Автоматично групує обличчя по всій вашій бібліотеці, щоб ви могли позначити людей один раз і миттєво знаходити кожне фото, на якому вони є.

Пошук фотографій на основі ШІ

Шукайте фотографії за об'єктами, сценами та описами, використовуючи машинне навчання на пристрої — хмарний API не потрібен.

Автоматична організація фотографій

Перегляди хронології та альбомів з групуванням за подіями, зворотним геокодуванням та вилученням метаданих EXIF організовують бібліотеку без ручних зусиль.

Підтримка багатьох користувачів

Поділіться своїм сервером фотографій з членами родини, кожен з власною бібліотекою, областю розпізнавання облич та контролем доступу.

Підтримка RAW та відео

Обробляє файли RAW, формати HEIC/HEIF та відео поряд зі стандартними JPEG, зберігаючи повну якість зображення та метадані.

Чому варто запускати LibrePhotos у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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