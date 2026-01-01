LibrePhotos — це платформа для керування фотографіями з відкритим кодом, що розміщується самостійно, яка забезпечує організацію вашої особистої фотобібліотеки за допомогою ШІ. На відміну від Google Photos або iCloud, кожне зображення залишається на вашому власному сервері — без обмежень завантаження, абонплати та доступу третіх сторін до ваших спогадів. Він автоматично обробляє ваші фотографії за допомогою розпізнавання облич, виявлення сцен та семантичного пошуку, щоб ви могли знайти будь-яке зображення без ручного тегування.

Самостійне розміщення LibrePhotos на VPS дає вам повний контроль над вашими найособистішими даними. Вся обробка машинного навчання (ML) відбувається локально — кластеризація облич, зворотне геокодування та виявлення об'єктів виконуються на вашому сервері без звернень до зовнішніх сервісів ШІ. Незалежно від того, чи ви мігруєте з хмарного фотосервісу, чи створюєте приватний сімейний архів, LibrePhotos пропонує досконалу, повнофункціональну альтернативу.