Розгортання LibrePhotos в один клік
Самохостингове керування фотографіями з автоматичним розпізнаванням облич, виявленням об'єктів та пошуком на основі ШІ для всієї колекції.
Виберіть тариф VPS для LibrePhotos
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LibrePhotos
LibrePhotos — це платформа для керування фотографіями з відкритим кодом, що розміщується самостійно, яка забезпечує організацію вашої особистої фотобібліотеки за допомогою ШІ. На відміну від Google Photos або iCloud, кожне зображення залишається на вашому власному сервері — без обмежень завантаження, абонплати та доступу третіх сторін до ваших спогадів. Він автоматично обробляє ваші фотографії за допомогою розпізнавання облич, виявлення сцен та семантичного пошуку, щоб ви могли знайти будь-яке зображення без ручного тегування.
Самостійне розміщення LibrePhotos на VPS дає вам повний контроль над вашими найособистішими даними. Вся обробка машинного навчання (ML) відбувається локально — кластеризація облич, зворотне геокодування та виявлення об'єктів виконуються на вашому сервері без звернень до зовнішніх сервісів ШІ. Незалежно від того, чи ви мігруєте з хмарного фотосервісу, чи створюєте приватний сімейний архів, LibrePhotos пропонує досконалу, повнофункціональну альтернативу.
Ключові характеристики LibrePhotos
Розпізнавання облич
Автоматично групує обличчя по всій вашій бібліотеці, щоб ви могли позначити людей один раз і миттєво знаходити кожне фото, на якому вони є.
Пошук фотографій на основі ШІ
Шукайте фотографії за об'єктами, сценами та описами, використовуючи машинне навчання на пристрої — хмарний API не потрібен.
Автоматична організація фотографій
Перегляди хронології та альбомів з групуванням за подіями, зворотним геокодуванням та вилученням метаданих EXIF організовують бібліотеку без ручних зусиль.
Підтримка багатьох користувачів
Поділіться своїм сервером фотографій з членами родини, кожен з власною бібліотекою, областю розпізнавання облич та контролем доступу.
Підтримка RAW та відео
Обробляє файли RAW, формати HEIC/HEIF та відео поряд зі стандартними JPEG, зберігаючи повну якість зображення та метадані.
Чому варто запускати LibrePhotos у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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