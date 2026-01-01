Розгорнути Mailtrain в один клік.
Платформа для розсилок з власним хостингом для створення, планування та надсилання масових email-кампаній спискам підписників.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mailtrain
Mailtrain — це програма для розсилки новин з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, побудована на Node.js, з підтримкою широкомасштабних email-кампаній. Вона забезпечує повне управління списками підписників, сегментацію, шаблони email-листів на основі MJML, A/B тестування, автоматизацію кампаній та детальну аналітику — все це працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте.
На відміну від SaaS-платформ для email-розсилок, які стягують плату за кожного підписника або за кожне відправлення, Mailtrain надає вам необмежену можливість відправлення через власного SMTP-провайдера. Ваші дані підписників, історія кампаній та аналітика залученості залишаються на вашому власному VPS, без плати за кожен email та без прив'язки до постачальника. Це розгортання включає MariaDB, Redis та MongoDB для повної готової до використання роботи.
Ключові характеристики Mailtrain
Керування списком підписників
Створюйте та керуйте кількома списками підписників з користувацькими полями, сегментацією та автоматичним очищенням списків, щоб підтримувати порядок серед аудиторії.
Автоматизація кампаній
Створюйте автоматичні послідовності електронних листів та кампанії на основі RSS, які надсилаються автоматично на основі дій підписників або за розкладом.
Шаблони листів MJML
Створюйте адаптивні шаблони електронних листів, використовуючи фреймворк MJML безпосередньо в браузері, з вбудованим візуальним редактором для ідеальних до пікселя макетів.
A/B тестування
Проводьте A/B тестування тем листів та вмісту, щоб оптимізувати показники відкриття та показники клікабельності, перш ніж надсилати всьому списку.
Аналітика кампаній
Відстежуйте відкриття, кліки, відписки та відмови за кампанією за допомогою детальних звітів, щоб з часом вимірювати та покращувати ефективність розсилок.
Багатокористувацький доступ
Надайте членам команди рольовий доступ з детальними дозволами та ієрархічними просторами імен для керування кампаніями між відділами або клієнтами.
Чому варто запускати Mailtrain у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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