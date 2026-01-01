Mailtrain — це програма для розсилки новин з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, побудована на Node.js, з підтримкою широкомасштабних email-кампаній. Вона забезпечує повне управління списками підписників, сегментацію, шаблони email-листів на основі MJML, A/B тестування, автоматизацію кампаній та детальну аналітику — все це працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте.

На відміну від SaaS-платформ для email-розсилок, які стягують плату за кожного підписника або за кожне відправлення, Mailtrain надає вам необмежену можливість відправлення через власного SMTP-провайдера. Ваші дані підписників, історія кампаній та аналітика залученості залишаються на вашому власному VPS, без плати за кожен email та без прив'язки до постачальника. Це розгортання включає MariaDB, Redis та MongoDB для повної готової до використання роботи.