Downtify — це додаток для завантаження музики з самостійним розміщенням, який поєднує багаті метадані Spotify з аудіобібліотекою YouTube. Вставте будь-яке посилання Spotify — окремий трек, альбом або цілий плейлист — і Downtify автоматично завантажить аудіо та збагатить отриманий файл обкладинкою альбому, інформацією про виконавця, номерами треків, текстами пісень та тегами жанрів.

Веб-інтерфейс навмисно мінімалістичний: надішліть URL-адресу, отримайте повністю позначений аудіофайл. Завантажені файли зберігаються в постійному томі, що дозволяє легко інтегрувати колекцію з будь-яким менеджером медіабібліотек. Сповіщення на робочому столі повідомляють вам, коли завершується велике завантаження. Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашою музичною бібліотекою без залежності від доступності потокового передавання або плати за прослуховування.