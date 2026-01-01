Розгорніть Downtify в один клік.
Програма для завантаження музики, яка отримує аудіо з YouTube за посиланнями Spotify, автоматично додаючи до файлів метадані, обкладинки альбомів та тексти пісень.
Виберіть тариф VPS для Downtify
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Downtify
Downtify — це додаток для завантаження музики з самостійним розміщенням, який поєднує багаті метадані Spotify з аудіобібліотекою YouTube. Вставте будь-яке посилання Spotify — окремий трек, альбом або цілий плейлист — і Downtify автоматично завантажить аудіо та збагатить отриманий файл обкладинкою альбому, інформацією про виконавця, номерами треків, текстами пісень та тегами жанрів.
Веб-інтерфейс навмисно мінімалістичний: надішліть URL-адресу, отримайте повністю позначений аудіофайл. Завантажені файли зберігаються в постійному томі, що дозволяє легко інтегрувати колекцію з будь-яким менеджером медіабібліотек. Сповіщення на робочому столі повідомляють вам, коли завершується велике завантаження. Самостійне розміщення дає вам повний контроль над вашою музичною бібліотекою без залежності від доступності потокового передавання або плати за прослуховування.
Ключові характеристики Downtify
Завантаження посилань Spotify
Приймає URL-адреси Spotify для окремих треків, альбомів та списків відтворення, потім автоматично отримує відповідне аудіо з YouTube.
Автоматичне тегування метаданих
Вбудовує обкладинки альбомів, тексти пісень, інформацію про виконавця, номери треків та теги жанрів у кожен завантажений файл для охайної організації бібліотеки.
Підтримка пакетних плейлистів
Завантажує цілі альбоми та списки відтворення за одну операцію, керуючи чергою та відстежуючи прогрес у фоновому режимі.
Сповіщення робочого столу
Сповіщає вас, коли завантаження завершено, щоб ви могли перейти до іншої роботи, поки обробляються великі пакети.
Постійне сховище
Зберігає всі завантаження на виділений том, який зберігається після перезапуску контейнера та інтегрується із зовнішніми інструментами медіатеки.
Чому варто запускати Downtify у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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