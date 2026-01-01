Розгорніть Flagsmith в один клік.
Сервіс функціональних прапорців та віддаленої конфігурації з відкритим вихідним кодом для прихованого розгортання коду, проведення A/B-тестів та націлювання на користувачів за сегментами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Flagsmith
Flagsmith – це платформа функціональних прапорців з відкритим кодом та віддаленої конфігурації, яка дозволяє розробникам розгортати код за перемикачами, націлювати функції на сегменти користувачів та проводити A/B-тестування без повторного розгортання. Створений як альтернатива LaunchDarkly та Split з можливістю самостійного розміщення, він надає значення прапорців для кожного середовища, відсоткові розгортання, багатофакторні варіації, журнали аудиту та SDK для кожної основної мови програмування та мобільного фреймворку.
Самостійне розміщення Flagsmith на вашому VPS зберігає кожен функціональний прапорець, сегмент користувачів та рішення щодо розгортання всередині вашої інфраструктури, замість того, щоб проходити через сторонній SaaS, який міг би бачити, як розгортається ваш продукт. Вбудований обробник завдань обробляє доставку вебхуків, заплановані зміни прапорців та архівування журналів аудиту асинхронно, не блокуючи запити на оцінку прапорців.
Ключові характеристики Flagsmith
Прапорці та віддалена конфігурація
Перемикайте функції, вмикайте або вимикайте їх, орієнтуйтеся на сегменти користувачів, надавайте багатофакторні варіації та подавайте віддалені значення конфігурації з однієї платформи.
Просування в кількох середовищах
Просувайте значення прапорців з розробки до проміжного та робочого середовища за допомогою копіювання в один клік та перевизначень для кожного середовища для безпечного розгортання.
Відсоткові розгортання
Поступово розгортайте функції за відсотком трафіку із постійним розподілом для кожного користувача, щоб один і той же користувач отримував послідовний досвід протягом усіх сеансів.
Аудит та схвалення
Повний журнал аудиту кожної зміни прапорців з необов'язковими робочими процесами затвердження запитів на зміни для конфіденційних прапорців у виробничих середовищах.
SDK у реальному часі
Офіційні SDK для JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native та Flutter з локальним кешуванням оцінки.
Інтеграції та вебхуки
Інтеграції Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket та вебхуків сповіщають команду та CI-конвеєри, коли прапорці змінюються у продакшені.
Чому варто запускати Flagsmith у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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