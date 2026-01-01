Знижка до 68% на Flagsmith

Розгорніть Flagsmith в один клік.

Сервіс функціональних прапорців та віддаленої конфігурації з відкритим вихідним кодом для прихованого розгортання коду, проведення A/B-тестів та націлювання на користувачів за сегментами.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Flagsmith в один клік.

Виберіть тариф VPS для Flagsmith

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Flagsmith

Flagsmith – це платформа функціональних прапорців з відкритим кодом та віддаленої конфігурації, яка дозволяє розробникам розгортати код за перемикачами, націлювати функції на сегменти користувачів та проводити A/B-тестування без повторного розгортання. Створений як альтернатива LaunchDarkly та Split з можливістю самостійного розміщення, він надає значення прапорців для кожного середовища, відсоткові розгортання, багатофакторні варіації, журнали аудиту та SDK для кожної основної мови програмування та мобільного фреймворку.

Самостійне розміщення Flagsmith на вашому VPS зберігає кожен функціональний прапорець, сегмент користувачів та рішення щодо розгортання всередині вашої інфраструктури, замість того, щоб проходити через сторонній SaaS, який міг би бачити, як розгортається ваш продукт. Вбудований обробник завдань обробляє доставку вебхуків, заплановані зміни прапорців та архівування журналів аудиту асинхронно, не блокуючи запити на оцінку прапорців.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Flagsmith

Прапорці та віддалена конфігурація

Перемикайте функції, вмикайте або вимикайте їх, орієнтуйтеся на сегменти користувачів, надавайте багатофакторні варіації та подавайте віддалені значення конфігурації з однієї платформи.

Просування в кількох середовищах

Просувайте значення прапорців з розробки до проміжного та робочого середовища за допомогою копіювання в один клік та перевизначень для кожного середовища для безпечного розгортання.

Відсоткові розгортання

Поступово розгортайте функції за відсотком трафіку із постійним розподілом для кожного користувача, щоб один і той же користувач отримував послідовний досвід протягом усіх сеансів.

Аудит та схвалення

Повний журнал аудиту кожної зміни прапорців з необов'язковими робочими процесами затвердження запитів на зміни для конфіденційних прапорців у виробничих середовищах.

SDK у реальному часі

Офіційні SDK для JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native та Flutter з локальним кешуванням оцінки.

Інтеграції та вебхуки

Інтеграції Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket та вебхуків сповіщають команду та CI-конвеєри, коли прапорці змінюються у продакшені.

Чому варто запускати Flagsmith у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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