Flagsmith – це платформа функціональних прапорців з відкритим кодом та віддаленої конфігурації, яка дозволяє розробникам розгортати код за перемикачами, націлювати функції на сегменти користувачів та проводити A/B-тестування без повторного розгортання. Створений як альтернатива LaunchDarkly та Split з можливістю самостійного розміщення, він надає значення прапорців для кожного середовища, відсоткові розгортання, багатофакторні варіації, журнали аудиту та SDK для кожної основної мови програмування та мобільного фреймворку.

Самостійне розміщення Flagsmith на вашому VPS зберігає кожен функціональний прапорець, сегмент користувачів та рішення щодо розгортання всередині вашої інфраструктури, замість того, щоб проходити через сторонній SaaS, який міг би бачити, як розгортається ваш продукт. Вбудований обробник завдань обробляє доставку вебхуків, заплановані зміни прапорців та архівування журналів аудиту асинхронно, не блокуючи запити на оцінку прапорців.