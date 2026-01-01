Komari — це легкий інструмент для моніторингу серверів з відкритим вихідним кодом, створений для тих, хто розміщує сервери самостійно, і кому потрібна видимість їхньої інфраструктури в реальному часі без накладних витрат корпоративних платформ моніторингу. Він використовує невеликий агент, встановлений на кожному сервері, що моніториться, для збору метрик ЦП, пам'яті, диска та мережі, які потім відображаються на чистому веб-дашборді.

Оскільки Komari розміщується самостійно, вся телеметрія ваших серверів залишається на вашій власній інфраструктурі без надсилання даних стороннім сервісам. Дизайн на основі SQLite означає відсутність зовнішніх залежностей від баз даних, що робить його швидким у розгортанні та простим в обслуговуванні навіть для невеликих команд та індивідуальних операторів.