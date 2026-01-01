Розгорніть Komari в один клік.
Легка самохостингова панель моніторингу сервера зі збором даних на основі агентів та метриками в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Komari
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Komari
Komari — це легкий інструмент для моніторингу серверів з відкритим вихідним кодом, створений для тих, хто розміщує сервери самостійно, і кому потрібна видимість їхньої інфраструктури в реальному часі без накладних витрат корпоративних платформ моніторингу. Він використовує невеликий агент, встановлений на кожному сервері, що моніториться, для збору метрик ЦП, пам'яті, диска та мережі, які потім відображаються на чистому веб-дашборді.
Оскільки Komari розміщується самостійно, вся телеметрія ваших серверів залишається на вашій власній інфраструктурі без надсилання даних стороннім сервісам. Дизайн на основі SQLite означає відсутність зовнішніх залежностей від баз даних, що робить його швидким у розгортанні та простим в обслуговуванні навіть для невеликих команд та індивідуальних операторів.
Ключові характеристики Komari
Агентний моніторинг
Встановіть легкий агент Komari на будь-який сервер для збору та передачі метрик на центральну панель керування.
Метрики в реальному часі
Переглядайте використання ЦП, споживання пам'яті, дискові операції введення/виведення та пропускну здатність мережі, які оновлюються в реальному часі у веб-інтерфейсі.
Багатосерверна панель керування
Відстежуйте всі сервери з єдиної панелі керування, при цьому кожен агент незалежно звітує на центральний хост.
Жодних зовнішніх залежностей
Сховище SQLite означає, що не потрібно керувати окремою службою бази даних — лише контейнер і постійний том даних.
Підтримка користувацьких тем
Персоналізуйте вигляд інформаційної панелі відповідно до ваших вподобань або брендингу організації.
Чому варто запускати Komari у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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