OpenTTD — це безкоштовна, з відкритим вихідним кодом реалізація Transport Tycoon Deluxe, знаменної гри-симулятора транспорту. Запущений як виділений багатокористувацький сервер, він дозволяє до 255 гравцям одночасно будувати та змагатися на дорожніх, залізничних, морських та повітряних мережах на процедурно згенерованих або створених вручну картах. Десятиліття розвитку спільноти додали нові типи карт, покращених ШІ-супротивників та багату екосистему пакетів контенту NewGRF для транспортних засобів, промисловості та стилів міст.

Самостійне розміщення вашого сервера OpenTTD на VPS дає вам повний контроль над налаштуваннями гри, модами, доступом гравців та видимістю сервера — незалежно від того, чи хочете ви приватну гру з друзями, чи публічно доступний сервер, який можна знайти через OpenTTD Game Coordinator.