Розгорніть OpenTTD в один клік.
Багатокористувацький ігровий сервер з відкритим вихідним кодом для класичної гри Transport Tycoon Deluxe, що підтримує до 255 одночасних гравців.
Виберіть тариф VPS для OpenTTD
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenTTD
OpenTTD — це безкоштовна, з відкритим вихідним кодом реалізація Transport Tycoon Deluxe, знаменної гри-симулятора транспорту. Запущений як виділений багатокористувацький сервер, він дозволяє до 255 гравцям одночасно будувати та змагатися на дорожніх, залізничних, морських та повітряних мережах на процедурно згенерованих або створених вручну картах. Десятиліття розвитку спільноти додали нові типи карт, покращених ШІ-супротивників та багату екосистему пакетів контенту NewGRF для транспортних засобів, промисловості та стилів міст.
Самостійне розміщення вашого сервера OpenTTD на VPS дає вам повний контроль над налаштуваннями гри, модами, доступом гравців та видимістю сервера — незалежно від того, чи хочете ви приватну гру з друзями, чи публічно доступний сервер, який можна знайти через OpenTTD Game Coordinator.
Ключові характеристики OpenTTD
Масштабна багатокористувацька підтримка
Підтримуйте до 255 одночасних гравців з вбудованою підтримкою публічних, за запрошенням та захищених паролем ігрових режимів.
Підтримка модів NewGRF
Розширте сервер за допомогою створених спільнотою пакетів контенту NewGRF, які додають нові транспортні засоби, галузі, типи місцевості та візуальні стилі.
Збереження гри
Налаштовувані інтервали автозбереження та постійний том даних захищають прогрес гри та дозволяють легко відкотитися до будь-якої попередньої сесії.
Виявлення загальнодоступних серверів
Автоматично реєструється в координаторі ігор OpenTTD, щоб гравці з усього світу могли знайти та приєднатися до вашого сервера з внутрішньоігрового браузера серверів.
Класичний геймплей відроджено
Вірна реалізація Transport Tycoon Deluxe з десятиліттями покращень ігрового процесу, новими генераторами карт та покращеними ШІ-супротивниками.
Чому варто запускати OpenTTD у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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