SilverBullet — це застосунок для нотаток з відкритим кодом, що самостійно розгорнутий, побудований на основі Markdown і призначений для керування особистими знаннями. Він повністю працює у вашому браузері як прогресивний вебзастосунок, зберігаючи всі дані на вашому власному сервері — надаючи вам офлайн-доступ, живі запити до ваших нотаток та потужну систему плагінів для розширюваності.

Розгортання SilverBullet на власному VPS означає, що ваші нотатки завжди доступні з будь-якого пристрою, синхронізуються в реальному часі та зберігаються приватно, не покладаючись на жоден хмарний сервіс для нотаток.