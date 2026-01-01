Розгорнути SilverBullet встановленням в один клік.
Додаток для нотаток з відкритим кодом, з Markdown, живими запитами та системою плагінів, який працює у вашому браузері.
Виберіть тариф VPS для SilverBullet
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SilverBullet
SilverBullet — це застосунок для нотаток з відкритим кодом, що самостійно розгорнутий, побудований на основі Markdown і призначений для керування особистими знаннями. Він повністю працює у вашому браузері як прогресивний вебзастосунок, зберігаючи всі дані на вашому власному сервері — надаючи вам офлайн-доступ, живі запити до ваших нотаток та потужну систему плагінів для розширюваності.
Розгортання SilverBullet на власному VPS означає, що ваші нотатки завжди доступні з будь-якого пристрою, синхронізуються в реальному часі та зберігаються приватно, не покладаючись на жоден хмарний сервіс для нотаток.
Ключові характеристики SilverBullet
Активні запити
Вбудовуйте динамічні запити у нотатки, які витягують та відображають дані з усієї бази знань у реальному часі.
Екосистема плагінів
Розширюйте функціональність за допомогою плагінів спільноти для завдань, календарів, синхронізації Git, ШІ-доповнення та іншого.
Офлайн-перший PWA
Працює офлайн як прогресивний веб-додаток — зміни автоматично синхронізуються, коли ви знову підключаєтеся.
Нативний Markdown
Пишіть у стандартному Markdown з посиланнями у стилі вікі, тегами та метаданими front matter для структурованого ведення нотаток.
Палітра команд
Клавіатурний інтерфейс зі слеш-командами та палітрою команд для швидкої навігації та дій.
Чому варто запускати SilverBullet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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