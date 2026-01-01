FreeScout – це безкоштовна платформа з відкритим кодом для служби підтримки та спільної поштової скриньки, створена на PHP та Laravel, розроблена як самостійна альтернатива Help Scout та Zendesk. Вона надає знайомий, професійний інтерфейс підтримки з підтримкою кількох поштових скриньок, виявленням конфліктів, збереженими відповідями та автоматизацією робочих процесів — усе, що потрібно команді для ефективного керування запитами клієнтів без сплати абонентської плати за кожного агента.

Розгортання FreeScout на вашому VPS з MariaDB надає вам повний суверенітет даних над кожною розмовою з клієнтом, необмежену кількість агентів та поштових скриньок, а також свободу розширювати функціональність через систему модулів. Немає ціноутворення за агента, обмежень на розмови та ризику того, що постачальник збільшить витрати або припинить обслуговування.