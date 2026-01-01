Розгорніть FreeScout в один клік.
Легка система з відкритим кодом для служби підтримки та спільної поштової скриньки для професійної підтримки клієнтів без плати за кожного агента.
Виберіть тариф VPS для FreeScout
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FreeScout
FreeScout – це безкоштовна платформа з відкритим кодом для служби підтримки та спільної поштової скриньки, створена на PHP та Laravel, розроблена як самостійна альтернатива Help Scout та Zendesk. Вона надає знайомий, професійний інтерфейс підтримки з підтримкою кількох поштових скриньок, виявленням конфліктів, збереженими відповідями та автоматизацією робочих процесів — усе, що потрібно команді для ефективного керування запитами клієнтів без сплати абонентської плати за кожного агента.
Розгортання FreeScout на вашому VPS з MariaDB надає вам повний суверенітет даних над кожною розмовою з клієнтом, необмежену кількість агентів та поштових скриньок, а також свободу розширювати функціональність через систему модулів. Немає ціноутворення за агента, обмежень на розмови та ризику того, що постачальник збільшить витрати або припинить обслуговування.
Ключові характеристики FreeScout
Загальні вхідні
Кілька агентів співпрацюють над однією поштовою скринькою з виявленням конфліктів, що запобігає дублюванню відповідей одному й тому ж клієнту.
Автоматизація робочих процесів
Автоматизуйте повторювані дії за допомогою власних правил — автоматично призначайте заявки, надсилайте стандартні відповіді та запускайте сповіщення на основі умов.
Підтримка кількох поштових акаунтів
Керуйте окремими поштовими скриньками для різних відділів, брендів або продуктів з однієї інсталяції FreeScout.
Збережені відповіді
Створіть бібліотеку шаблонів відповідей для поширених запитань, щоб агенти могли відповідати точно та послідовно за лічені секунди.
Система модулів
Розширте функціонал за допомогою модулів спільноти для онлайн-чату, опитувань задоволеності, бази знань та інтеграцій від сторонніх розробників.
Чому варто запускати FreeScout у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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