SENAITE — це безкоштовна система управління лабораторною інформацією з відкритим вихідним кодом, побудована на сервері додатків Plone і використовується діагностичними лабораторіями, біобанками, дослідницькими центрами та програмами громадської охорони здоров'я по всьому світу. Вона керує повним аналітичним життєвим циклом, включаючи реєстрацію зразків, планування робочих аркушів, введення результатів, верифікацію, публікацію та генерацію сертифікатів.

Самостійне розміщення SENAITE на VPS дозволяє зберігати конфіденційні лабораторні дані, інтеграції приладів та записи пацієнтів під прямим організаційним контролем. Відсутні ліцензійні збори за кожне робоче місце, немає прив'язки до постачальника, а також надається повний доступ до вихідного коду для аудиту, налаштування та роботи з нормативною відповідністю, такої як акредитація ISO/IEC 17025.