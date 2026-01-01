Розгорнути SENAITE LIMS в один клік.
Система управління лабораторною інформацією з відкритим вихідним кодом, що охоплює повний аналітичний робочий процес від прийому зразків до публікації звітів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SENAITE LIMS
SENAITE — це безкоштовна система управління лабораторною інформацією з відкритим вихідним кодом, побудована на сервері додатків Plone і використовується діагностичними лабораторіями, біобанками, дослідницькими центрами та програмами громадської охорони здоров'я по всьому світу. Вона керує повним аналітичним життєвим циклом, включаючи реєстрацію зразків, планування робочих аркушів, введення результатів, верифікацію, публікацію та генерацію сертифікатів.
Самостійне розміщення SENAITE на VPS дозволяє зберігати конфіденційні лабораторні дані, інтеграції приладів та записи пацієнтів під прямим організаційним контролем. Відсутні ліцензійні збори за кожне робоче місце, немає прив'язки до постачальника, а також надається повний доступ до вихідного коду для аудиту, налаштування та роботи з нормативною відповідністю, такої як акредитація ISO/IEC 17025.
Ключові характеристики SENAITE LIMS
Аналітичний робочий процес
Керуйте зразками, робочими листами, аналізами, перевіркою та публікацією за допомогою конфігурованої машини станів, призначеної для лабораторних операцій.
Інтеграція інструментів
Імпортуйте результати безпосередньо з лабораторних приладів через вбудовані інтерфейси, усуваючи помилки ручного переписування.
Відстежуваність аудиту
Кожна зміна в електронному записі створює незмінний знімок, що автоматично фіксує користувача, IP-адресу та часову мітку.
Готовий до ISO 17025
Контроль процесів, дозволи на основі ролей та електронні підписи підтримують лабораторії, які прагнуть отримати акредитацію ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Підключайте зовнішні дашборди, інструменти BI та портали пацієнтів до SENAITE через вбудований REST JSON API.
Розширювані доповнення
Розширте функціонал за допомогою офіційних доповнень для зберігання, управління пацієнтами, реферальних лабораторій та звітності Impress.
Чому варто запускати SENAITE LIMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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