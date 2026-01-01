Встановлення Wingfit в один клік.
Мінімалістичний фітнес-застосунок з відкритим вихідним кодом для запису тренувань, відстеження вправ та приватного моніторингу особистого прогресу.
Виберіть тариф VPS для Wingfit
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wingfit
Wingfit — це мінімалістичний додаток для відстеження фітнесу з самостійним хостингом, орієнтований на простоту та конфіденційність. Він надає чистий інтерфейс для запису тренувань, відстеження підходів та повторень вправ, а також моніторингу особистого прогресу у фітнесі з часом без реклами, підписок або обміну даними зі сторонніми сервісами.
Самостійне розміщення Wingfit на VPS зберігає всі ваші фітнес-дані повністю приватними на вашій власній інфраструктурі. Легке розгортання однієї служби не потребує зовнішньої бази даних, що робить налаштування швидким, а обслуговування мінімальним, і надає вам постійний журнал фітнесу, доступний з будь-якого браузера.
Ключові характеристики Wingfit
Запис тренувань
Записуйте окремі вправи з підходами, повтореннями та вагою, щоб створити повний запис кожного тренування.
Відстеження прогресу
Відстежуйте тенденції сили та обсягу з часом, щоб виміряти прогрес у фізичній підготовці та визначити сфери для покращення.
Конфіденційність
Усі дані про фізичну активність залишаються на вашому VPS без сторонньої хмарної синхронізації, аналітики чи реклами.
Легке розгортання
Односервісний контейнер з мінімальними вимогами до ресурсів дозволяє легко запускати Wingfit поряд з іншими застосунками.
Чому варто запускати Wingfit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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