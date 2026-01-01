Wingfit — це мінімалістичний додаток для відстеження фітнесу з самостійним хостингом, орієнтований на простоту та конфіденційність. Він надає чистий інтерфейс для запису тренувань, відстеження підходів та повторень вправ, а також моніторингу особистого прогресу у фітнесі з часом без реклами, підписок або обміну даними зі сторонніми сервісами.

Самостійне розміщення Wingfit на VPS зберігає всі ваші фітнес-дані повністю приватними на вашій власній інфраструктурі. Легке розгортання однієї служби не потребує зовнішньої бази даних, що робить налаштування швидким, а обслуговування мінімальним, і надає вам постійний журнал фітнесу, доступний з будь-якого браузера.