Встановіть Wizarr в один клік.
Система запрошень та управління користувачами для Plex, Jellyfin та Emby з керованою адаптацією та контролем доступу.
Виберіть тариф VPS для Wizarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wizarr
Wizarr – це самостійна система запрошень та управління користувачами для медіасерверів Plex, Jellyfin та Emby. Вона генерує безпечні, доступні для поширення посилання-запрошення з налаштовуваними термінами дії, обмеженнями доступу до бібліотеки та лімітами тривалості облікового запису, а потім проводить нових користувачів через керований процес адаптації, щоб вони могли швидко підключитися.
Самостійне розміщення Wizarr разом з вашим медіасервером дає вам детальний контроль над тим, хто має доступ і на який термін, без необхідності вручну керувати обліковими записами користувачів у панелі адміністратора кожного медіасервера. Відстеження запрошень, управління сесіями та інструменти для масового керування учасниками роблять адміністрування спільної медіатеки практичним у будь-якому масштабі.
Ключові характеристики Wizarr
Посилання запрошень
Створюйте унікальні URL-адреси запрошень з термінами дії та обмеженнями використання, щоб надати контрольований доступ до вашого медіасервера.
Обмеження бібліотек
Обмежте запрошених користувачів до певних бібліотек, щоб гості мали доступ лише до вмісту, яким ви явно поділилися з ними.
Керована адаптація користувача
Нові запрошені проходять покроковий посібник з налаштування, який допомагає їм створити обліковий запис та підключити медіа-додаток.
Підтримка багатьох серверів
Керуйте користувачами на серверах Plex, Jellyfin та Emby з єдиної панелі керування Wizarr.
Відстеження запрошень
Відстежуйте, які запрошення були використані, коли та ким, щоб підтримувати актуальність та точність списку учасників.
Чому варто запускати Wizarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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