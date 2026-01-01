Wizarr – це самостійна система запрошень та управління користувачами для медіасерверів Plex, Jellyfin та Emby. Вона генерує безпечні, доступні для поширення посилання-запрошення з налаштовуваними термінами дії, обмеженнями доступу до бібліотеки та лімітами тривалості облікового запису, а потім проводить нових користувачів через керований процес адаптації, щоб вони могли швидко підключитися.

Самостійне розміщення Wizarr разом з вашим медіасервером дає вам детальний контроль над тим, хто має доступ і на який термін, без необхідності вручну керувати обліковими записами користувачів у панелі адміністратора кожного медіасервера. Відстеження запрошень, управління сесіями та інструменти для масового керування учасниками роблять адміністрування спільної медіатеки практичним у будь-якому масштабі.