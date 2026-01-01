Radicale — це невеликий, простий, безпроблемний CalDAV (календар) та CardDAV (контактів) сервер, написаний на Python. Він підтримує стандартні протоколи, які нативно підтримує кожна сучасна операційна система — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — тому календарі та контакти синхронізуються з вашими пристроями без встановлення спеціальних програм або розширень браузера.

Самостійний хостинг Radicale на вашому VPS зберігає кожну подію, адресу та спільний календар на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх календарному SaaS-сервісу. Сервер зберігає колекції як звичайні файли на диску, не потребує бази даних і комфортно працює поряд з іншими програмами завдяки своєму невеликому Python-сліду.