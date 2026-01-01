Розгорніть Radicale за допомогою встановлення в один клік.
Легкий сервер CalDAV і CardDAV з самостійним розміщенням для синхронізації календарів та контактів на всіх ваших пристроях.
Виберіть тариф VPS для Radicale
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Radicale
Radicale — це невеликий, простий, безпроблемний CalDAV (календар) та CardDAV (контактів) сервер, написаний на Python. Він підтримує стандартні протоколи, які нативно підтримує кожна сучасна операційна система — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — тому календарі та контакти синхронізуються з вашими пристроями без встановлення спеціальних програм або розширень браузера.
Самостійний хостинг Radicale на вашому VPS зберігає кожну подію, адресу та спільний календар на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх календарному SaaS-сервісу. Сервер зберігає колекції як звичайні файли на диску, не потребує бази даних і комфортно працює поряд з іншими програмами завдяки своєму невеликому Python-сліду.
Ключові характеристики Radicale
Стандартний CalDAV та CardDAV
Нативна синхронізація з iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME та KDE без сторонніх клієнтів — кожна сучасна ОС підтримує протоколи "з коробки".
Файлове сховище
Календарі та контакти зберігаються як звичайні файли iCalendar та vCard на диску — їх легко створювати резервні копії, контролювати версії або мігрувати без дампування баз даних.
Багатокористувацький зі спільним доступом
Кожен автентифікований користувач отримує власні колекції з додатковими правилами спільного доступу для спільних сімейних або командних календарів.
Мінімальне використання ресурсів
Сервер на чистому Python без бази даних запускається за секунди та використовує десятки мегабайтів пам'яті — ідеально підходить для найменших тарифних планів VPS.
Веб-інтерфейс адміністратора
Вбудований інтерфейс браузера дозволяє користувачам переглядати колекції, копіювати URL-адреси CalDAV/CardDAV для налаштування клієнта та перевіряти, чи все працює.
Зворотний проксі-сумісний
Розроблений для роботи за nginx, Apache або Traefik з попередньою термінацією HTTPS, що робить розгортання простим і безпечним.
Чому варто запускати Radicale у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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