Знижка до 68% на Radicale

Розгорніть Radicale за допомогою встановлення в один клік.

Легкий сервер CalDAV і CardDAV з самостійним розміщенням для синхронізації календарів та контактів на всіх ваших пристроях.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Radicale за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для Radicale

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Radicale

Radicale — це невеликий, простий, безпроблемний CalDAV (календар) та CardDAV (контактів) сервер, написаний на Python. Він підтримує стандартні протоколи, які нативно підтримує кожна сучасна операційна система — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — тому календарі та контакти синхронізуються з вашими пристроями без встановлення спеціальних програм або розширень браузера.

Самостійний хостинг Radicale на вашому VPS зберігає кожну подію, адресу та спільний календар на інфраструктурі, яку ви контролюєте, замість того, щоб передавати їх календарному SaaS-сервісу. Сервер зберігає колекції як звичайні файли на диску, не потребує бази даних і комфортно працює поряд з іншими програмами завдяки своєму невеликому Python-сліду.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Radicale

Стандартний CalDAV та CardDAV

Нативна синхронізація з iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME та KDE без сторонніх клієнтів — кожна сучасна ОС підтримує протоколи "з коробки".

Файлове сховище

Календарі та контакти зберігаються як звичайні файли iCalendar та vCard на диску — їх легко створювати резервні копії, контролювати версії або мігрувати без дампування баз даних.

Багатокористувацький зі спільним доступом

Кожен автентифікований користувач отримує власні колекції з додатковими правилами спільного доступу для спільних сімейних або командних календарів.

Мінімальне використання ресурсів

Сервер на чистому Python без бази даних запускається за секунди та використовує десятки мегабайтів пам'яті — ідеально підходить для найменших тарифних планів VPS.

Веб-інтерфейс адміністратора

Вбудований інтерфейс браузера дозволяє користувачам переглядати колекції, копіювати URL-адреси CalDAV/CardDAV для налаштування клієнта та перевіряти, чи все працює.

Зворотний проксі-сумісний

Розроблений для роботи за nginx, Apache або Traefik з попередньою термінацією HTTPS, що робить розгортання простим і безпечним.

Чому варто запускати Radicale у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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