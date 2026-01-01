Icinga 2 — це сучасний наступник Nagios, переписаний на C++ для продуктивності та побудований на основі потужної конфігурації DSL, нативного REST API та підключаємих модулів функцій. Він перевіряє доступність хостів, сервісів, мережевих пристроїв та застосунків, обчислює переходи станів та час простою, і надсилає сповіщення, коли виникають проблеми — і все це підтримується тисячами існуючих плагінів, сумісних з Nagios.

Цей шаблон об'єднує Icinga 2 з Icinga DB, демоном синхронізації, що працює на Redis, та Icinga Web 2, щоб ви отримали повний стек моніторингу з сучасною панеллю керування «з коробки». Самостійне розміщення на власному VPS зберігає всі сповіщення, метрики та інвентаризацію хостів на інфраструктурі, що перебуває під вашим контролем, без оплати за кожен хост чи прив'язки до постачальника.