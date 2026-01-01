Розгорніть Icinga 2 в один клік.
Платформа моніторингу з відкритим кодом для хостів, сервісів та показників з потужною DSL та REST API.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Icinga 2
Icinga 2 — це сучасний наступник Nagios, переписаний на C++ для продуктивності та побудований на основі потужної конфігурації DSL, нативного REST API та підключаємих модулів функцій. Він перевіряє доступність хостів, сервісів, мережевих пристроїв та застосунків, обчислює переходи станів та час простою, і надсилає сповіщення, коли виникають проблеми — і все це підтримується тисячами існуючих плагінів, сумісних з Nagios.
Цей шаблон об'єднує Icinga 2 з Icinga DB, демоном синхронізації, що працює на Redis, та Icinga Web 2, щоб ви отримали повний стек моніторингу з сучасною панеллю керування «з коробки». Самостійне розміщення на власному VPS зберігає всі сповіщення, метрики та інвентаризацію хостів на інфраструктурі, що перебуває під вашим контролем, без оплати за кожен хост чи прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Icinga 2
Сумісний з плагіном Nagios
Повторно використовує всю екосистему плагінів Nagios, тому існуючі скрипти перевірки для HTTP, SMTP, диска, ЦП, баз даних та сертифікатів працюють без змін.
Сучасний веб-дашборд
Icinga Web 2 з модулем Icinga DB постачає швидкий UI для списків, фільтрів та детального перегляду з темним режимом, масовим підтвердженням та модальним плануванням простоїв.
Потужний конфігураційний DSL
Правила, шаблони та групи хостів дозволяють визначити моніторинг для сотень хостів кількома рядками замість повторення блоків для кожного хоста.
REST API і події
Повний REST API для хостів, сервісів, простоїв, коментарів та підтверджень забезпечує автоматизацію, інформаційні панелі та інтеграції ChatOps.
Потокова синхронізація Icinga DB
Демон синхронізації на базі Redis передає кожен результат перевірки та зміну стану до MariaDB, щоб веб-інтерфейс завжди відображав актуальний стан з мінімальною затримкою.
Розподілений моніторинг
Головний контейнер згодом може приймати супутникові та агентські зони, дозволяючи масштабуватись до кількох центрів обробки даних з того ж дерева конфігурації.
Чому варто запускати Icinga 2 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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