Reiverr — це фронтенд з відкритим вихідним кодом, який поєднує пошук медіа, запити та відтворення в єдиний інтерфейс, зручний для телевізора. Замість того, щоб перемикатися між Jellyfin, TMDB, Sonarr та Radarr, користувачі переглядають популярні назви, отримують персоналізовані рекомендації, запитують відсутній контент та транслюють те, що вже є в їхній бібліотеці — все з однієї програми, оптимізованої для пультів дистанційного керування та 10-футових інтерфейсів.

Самостійний хостинг Reiverr на власному VPS дозволяє тримати кожен підключений ключ API, історію переглядів та журнал запитів під вашим контролем. Архітектура на основі плагінів дозволяє додавати нові джерела потокового передавання без зміни ядра, а той самий бекенд може живити як веб-додаток, так і нативну збірку на смарт-телевізорах Samsung Tizen.