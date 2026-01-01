Знижка до 68% на Reiverr

Розгорніть Reiverr в один клік.

Уніфікований телевізійний інтерфейс для Jellyfin, TMDB, Sonarr та Radarr, що замінює пошук у стилі Overseerr.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Reiverr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Reiverr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Reiverr

Reiverr — це фронтенд з відкритим вихідним кодом, який поєднує пошук медіа, запити та відтворення в єдиний інтерфейс, зручний для телевізора. Замість того, щоб перемикатися між Jellyfin, TMDB, Sonarr та Radarr, користувачі переглядають популярні назви, отримують персоналізовані рекомендації, запитують відсутній контент та транслюють те, що вже є в їхній бібліотеці — все з однієї програми, оптимізованої для пультів дистанційного керування та 10-футових інтерфейсів.

Самостійний хостинг Reiverr на власному VPS дозволяє тримати кожен підключений ключ API, історію переглядів та журнал запитів під вашим контролем. Архітектура на основі плагінів дозволяє додавати нові джерела потокового передавання без зміни ядра, а той самий бекенд може живити як веб-додаток, так і нативну збірку на смарт-телевізорах Samsung Tizen.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Reiverr

TMDB Відкриття

Переглядайте популярні фільми та серіали, персоналізовані рекомендації, акторський склад, рейтинги та трейлери на основі даних The Movie Database.

Jellyfin Відтворення

Транслюйте контент, який вже є у вашій бібліотеці Jellyfin, безпосередньо в Reiverr без перемикання програм або сесій.

Запити Sonarr і Radarr

Надсилайте відсутні назви безпосередньо в Sonarr або Radarr для автоматичного завантаження та імпорту до бібліотеки, не відкриваючи жодного інтерфейсу користувача.

ТБ-орієнтований інтерфейс

Навігація, зручна для дистанційного керування, велика типографіка та виділення фокусу, розроблені з нуля для смарт-телевізорів і телевізійних приставок.

Архітектура плагінів

Перетягніть додаткові плагіни відтворення або джерела у змонтовану папку плагінів, щоб розширити Reiverr без перезбирання образу.

Збірка Tizen Smart TV

Підключіть розміщений бекенд до офіційної збірки Tizen, щоб встановити Reiverr як нативний додаток на смарт-телевізорах Samsung.

Чому варто запускати Reiverr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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