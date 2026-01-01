Розгорніть Reiverr в один клік.
Уніфікований телевізійний інтерфейс для Jellyfin, TMDB, Sonarr та Radarr, що замінює пошук у стилі Overseerr.
Виберіть тариф VPS для Reiverr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Reiverr
Reiverr — це фронтенд з відкритим вихідним кодом, який поєднує пошук медіа, запити та відтворення в єдиний інтерфейс, зручний для телевізора. Замість того, щоб перемикатися між Jellyfin, TMDB, Sonarr та Radarr, користувачі переглядають популярні назви, отримують персоналізовані рекомендації, запитують відсутній контент та транслюють те, що вже є в їхній бібліотеці — все з однієї програми, оптимізованої для пультів дистанційного керування та 10-футових інтерфейсів.
Самостійний хостинг Reiverr на власному VPS дозволяє тримати кожен підключений ключ API, історію переглядів та журнал запитів під вашим контролем. Архітектура на основі плагінів дозволяє додавати нові джерела потокового передавання без зміни ядра, а той самий бекенд може живити як веб-додаток, так і нативну збірку на смарт-телевізорах Samsung Tizen.
Ключові характеристики Reiverr
TMDB Відкриття
Переглядайте популярні фільми та серіали, персоналізовані рекомендації, акторський склад, рейтинги та трейлери на основі даних The Movie Database.
Jellyfin Відтворення
Транслюйте контент, який вже є у вашій бібліотеці Jellyfin, безпосередньо в Reiverr без перемикання програм або сесій.
Запити Sonarr і Radarr
Надсилайте відсутні назви безпосередньо в Sonarr або Radarr для автоматичного завантаження та імпорту до бібліотеки, не відкриваючи жодного інтерфейсу користувача.
ТБ-орієнтований інтерфейс
Навігація, зручна для дистанційного керування, велика типографіка та виділення фокусу, розроблені з нуля для смарт-телевізорів і телевізійних приставок.
Архітектура плагінів
Перетягніть додаткові плагіни відтворення або джерела у змонтовану папку плагінів, щоб розширити Reiverr без перезбирання образу.
Збірка Tizen Smart TV
Підключіть розміщений бекенд до офіційної збірки Tizen, щоб встановити Reiverr як нативний додаток на смарт-телевізорах Samsung.
Чому варто запускати Reiverr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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