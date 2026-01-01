Kener — це система сторінок стану з відкритим вихідним кодом, створена за допомогою SvelteKit, яка дозволяє командам моніторити сервіси та прозоро повідомляти про збої. Вона підтримує кілька типів моніторів — кінцеві точки HTTP/API, TCP, DNS, SSL-сертифікати, ping, SQL-запити, сигнали активності та ігрові сервери — кожен з яких відстежується та відображається на загальнодоступній сторінці стану з історією безперебійної роботи та графіками часу відгуку.

Самостійне розміщення Kener на вашому VPS зберігає всі дані моніторингу та історію інцидентів під вашим контролем. Включений екземпляр Redis обробляє черги завдань та кешування, тоді як дані програми за замовчуванням зберігаються в SQLite — зовнішня база даних не потрібна. Перший користувач, який зареєструється в екземплярі, стає адміністратором.