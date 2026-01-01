Розгорнути Kener в один клік.
Платформа сторінки стану з відкритим вихідним кодом для моніторингу сервісів та інформування користувачів про інциденти в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Kener
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kener
Kener — це система сторінок стану з відкритим вихідним кодом, створена за допомогою SvelteKit, яка дозволяє командам моніторити сервіси та прозоро повідомляти про збої. Вона підтримує кілька типів моніторів — кінцеві точки HTTP/API, TCP, DNS, SSL-сертифікати, ping, SQL-запити, сигнали активності та ігрові сервери — кожен з яких відстежується та відображається на загальнодоступній сторінці стану з історією безперебійної роботи та графіками часу відгуку.
Самостійне розміщення Kener на вашому VPS зберігає всі дані моніторингу та історію інцидентів під вашим контролем. Включений екземпляр Redis обробляє черги завдань та кешування, тоді як дані програми за замовчуванням зберігаються в SQLite — зовнішня база даних не потрібна. Перший користувач, який зареєструється в екземплярі, стає адміністратором.
Ключові характеристики Kener
Багатопротокольний моніторинг
Моніторинг HTTP-кінцевих точок, TCP-портів, DNS-записів, SSL-сертифікатів, цілей пінгування, пульсацій та ігрових серверів з єдиної інформаційної панелі.
Управління інцидентами
Створюйте звіти про інциденти з хронологією статусів із позначками часу, публікуйте поточні оновлення та архівуйте рішення для прозорої історії збоїв.
Заплановане обслуговування
Оголошуйте запланований простій заздалегідь, щоб користувачі бачили майбутні періоди технічного обслуговування на сторінці стану до переривання роботи сервісу.
Багатоканальні сповіщення
Сповістіть свою команду через електронну пошту, Slack, Discord або вебхуки, щойно монітор змінить стан або відновиться.
Вбудовувані значки статусу
Додайте значки статусу в реальному часі або фрейми до документації, вебсайту або панелі керування застосунку для відображення стану сервісів безпосередньо.
Рольовий доступ
Запросіть членів команди з різними ролями для спільної роботи над оновленнями інцидентів та моніторингу конфігурації без надання доступу адміністратора.
Чому варто запускати Kener у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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