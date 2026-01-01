Розгорнути PhotoPrism в один клік.
Додаток для керування фотографіями на основі ШІ, який автоматично впорядковує, тегує та шукає у вашій фотобібліотеці без завантаження в сторонні хмарні сховища.
Виберіть тариф VPS для PhotoPrism
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PhotoPrism
PhotoPrism — це платформа для керування фотографіями, що насамперед дбає про конфіденційність, яка використовує штучний інтелект для автоматичної класифікації, тегування та пошуку всієї вашої фотоколекції. Розпізнавання облич, виявлення об'єктів та організація на основі місцезнаходження працюють локально на вашому сервері — ваші фотографії ніколи не залишають ваше обладнання.
Розміщення PhotoPrism на власному VPS дає вам потужну альтернативу Google Photos та iCloud, яка масштабується до мільйонів зображень, підтримує RAW-файли та відео 4K, а також зберігає кожен спогад під вашим повним контролем без обмежень на зберігання, встановлених стороннім планом підписки.
Ключові характеристики PhotoPrism
Тегування на основі ШІ
Автоматично класифікує фотографії за темою, сценою та об'єктами, використовуючи машинне навчання на пристрої — хмарна обробка не потрібна.
Розпізнавання облич
Групує фотографії за людьми на них, щоб ви могли миттєво знайти кожне фото члена сім'ї або друга у всій вашій бібліотеці.
Потужний пошук
Знаходьте фотографії за запитами природною мовою, як-от «захід сонця на пляжі», або фільтруйте одночасно за датою, камерою, місцем розташування та автоматично виявленими мітками.
Підтримка RAW та відео
Обробляє файли RAW з професійних камер, HEIF з iPhone та відео 4K з автоматичним перекодуванням для відтворення у браузері.
Місцезнаходження та Вид карти
Відображає фотографії з геотегами на інтерактивній карті та автоматично групує їх за місцезнаходженням для географічного перегляду.
Чому варто запускати PhotoPrism у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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