PhotoPrism — це платформа для керування фотографіями, що насамперед дбає про конфіденційність, яка використовує штучний інтелект для автоматичної класифікації, тегування та пошуку всієї вашої фотоколекції. Розпізнавання облич, виявлення об'єктів та організація на основі місцезнаходження працюють локально на вашому сервері — ваші фотографії ніколи не залишають ваше обладнання.

Розміщення PhotoPrism на власному VPS дає вам потужну альтернативу Google Photos та iCloud, яка масштабується до мільйонів зображень, підтримує RAW-файли та відео 4K, а також зберігає кожен спогад під вашим повним контролем без обмежень на зберігання, встановлених стороннім планом підписки.