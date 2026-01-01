Karakeep – це сучасний self-hosted менеджер закладок, створений для комплексного архівування інформації. Окрім збереження URL-адрес, він зберігає нотатки, зображення, PDF-файли та повний вміст сторінок з автоматичним вилученням метаданих. Тегування та узагальнення на базі ШІ — за допомогою моделей OpenAI або локальних моделей Ollama — автоматично впорядковує вашу колекцію, тоді як повнотекстовий пошук на базі Meilisearch забезпечує миттєвий пошук навіть серед тисяч збережених елементів.

Самостійне розміщення Karakeep на власному VPS зберігає вашу історію переглядів та збережений вміст повністю приватними. Немає плати за закладку, квот на зберігання та доступу третіх сторін до ваших даних. Розширення для браузерів Chrome і Firefox та мобільні застосунки для iOS і Android забезпечують синхронізацію всього вмісту на всіх ваших пристроях.