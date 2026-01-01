Розгорніть Karakeep в один клік.
Self-hosted менеджер закладок із тегуванням на базі ШІ, повнотекстовим пошуком та архівацією сторінок для посилань, нотаток і PDF-файлів.
Виберіть тариф VPS для Karakeep
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Karakeep
Karakeep – це сучасний self-hosted менеджер закладок, створений для комплексного архівування інформації. Окрім збереження URL-адрес, він зберігає нотатки, зображення, PDF-файли та повний вміст сторінок з автоматичним вилученням метаданих. Тегування та узагальнення на базі ШІ — за допомогою моделей OpenAI або локальних моделей Ollama — автоматично впорядковує вашу колекцію, тоді як повнотекстовий пошук на базі Meilisearch забезпечує миттєвий пошук навіть серед тисяч збережених елементів.
Самостійне розміщення Karakeep на власному VPS зберігає вашу історію переглядів та збережений вміст повністю приватними. Немає плати за закладку, квот на зберігання та доступу третіх сторін до ваших даних. Розширення для браузерів Chrome і Firefox та мобільні застосунки для iOS і Android забезпечують синхронізацію всього вмісту на всіх ваших пристроях.
Ключові характеристики Karakeep
Тегування на основі ШІ
Автоматично позначайте тегами та узагальнюйте збережені елементи, використовуючи OpenAI або локально запущену модель Ollama — ручна організація не потрібна.
Повнотекстовий пошук
Meilisearch індексує весь збережений вміст, включно з архівованими сторінками та PDF-файлами, щоб ви могли знайти будь-що у своїй колекції за мілісекунди.
Архівування сторінок і ОРС
Зберігайте повний вміст сторінки, навіть якщо оригінальні джерела зникнуть, та видобувайте текст із зображень, який можна шукати, використовуючи вбудований OCR.
Браузер і мобільна синхронізація
Зберігайте закладки в один клік з розширень Chrome або Firefox та отримуйте доступ до всієї своєї колекції з додатків iOS та Android з автоматичною синхронізацією.
Імпорт RSS-стрічки
Автоматично імпортуйте вміст з RSS-каналів в упорядковані колекції, зберігаючи вашу базу знань актуальною без ручного збереження.
Чому варто запускати Karakeep у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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