Розгорнути Letta в один клік.
Open-source фреймворк агентів ШІ зі станом, з постійною пам'яттю, які навчаються та вдосконалюються з часом.
Виберіть тариф VPS для Letta
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Letta
Letta — це фреймворк з відкритим вихідним кодом для створення агентів ШІ з довготривалою пам'яттю, що дозволяє їм навчатися на основі розмов та вдосконалюватися з часом. На відміну від чат-ботів без стану, агенти Letta підтримують блоки пам'яті, які зберігаються між сеансами, запам'ятовують вподобання користувачів та адаптують свою поведінку на основі накопиченого досвіду.
Самостійний хостинг Letta на вашому VPS дає вам повний контроль над даними та пам'яттю агента, усуває витрати на API за запит для керування пам'яттю та дозволяє інтегрувати будь-якого постачальника LLM — від OpenAI та Anthropic до локально розміщених моделей Ollama — без прив'язки до постачальника.
Ключові характеристики Letta
Персистентна пам'ять агента
Агенти зберігають контекст між сесіями, використовуючи структуровані блоки пам'яті, тому вони ніколи не забувають минулі розмови або вподобання користувачів.
Багатопровайдерна підтримка ВММ
Підключайтеся до OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama та інших — змінюйте моделі, не змінюючи логіки агента.
REST API та SDK
Повний REST API з Python та TypeScript SDK для інтеграції агентів зі станом у будь-який застосунок або робочий процес.
Багатоагентна оркестрація
Створюйте складні конвеєри з комунікацією між агентами, спільною пам'яттю та скоординованим виконанням завдань.
Виконання інструменту
Агенти можуть викликати власні інструменти та виконувати код в ізольованих середовищах для взаємодії з реальним світом.
Саморедагування пам'яті
Агенти оновлюють свої блоки пам'яті в режимі реального часу, що забезпечує безперервне самовдосконалення та адаптивну поведінку.
Чому варто запускати Letta у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.