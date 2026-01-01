Letta — це фреймворк з відкритим вихідним кодом для створення агентів ШІ з довготривалою пам'яттю, що дозволяє їм навчатися на основі розмов та вдосконалюватися з часом. На відміну від чат-ботів без стану, агенти Letta підтримують блоки пам'яті, які зберігаються між сеансами, запам'ятовують вподобання користувачів та адаптують свою поведінку на основі накопиченого досвіду.

Самостійний хостинг Letta на вашому VPS дає вам повний контроль над даними та пам'яттю агента, усуває витрати на API за запит для керування пам'яттю та дозволяє інтегрувати будь-якого постачальника LLM — від OpenAI та Anthropic до локально розміщених моделей Ollama — без прив'язки до постачальника.